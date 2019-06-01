Fırının önünde bekleyen kadını vurup kaçtılar

Olay saat 19.30 sıralarında Yakacık Mahallesi, Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.G. isimli kadın caddede bulunan fırının önünde beklerken, motosikletle gelen kasklı 2 kişi fırına yanaştı. Bir süre sonra motosikletten inen şüphelilerden biri K.G.'nin ayağına 2 el ateş açtı. K.G. korku ile fırına koşarken, kasklı şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.





SAĞLIK DURUMU İYİ





İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.G. ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kurşunların kadının ayağını sıyırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil ararken, güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.