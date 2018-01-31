Samanyolu Haber /Gündem / Fırında 4 kişinin cesedi bulundu /31 Ocak 2018 20:18

Fırında 4 kişinin cesedi bulundu

İstanbul Başakşehir’de bir fırının yatakhanesinde ikisi yabancı uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu.

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4 kişinin "yedikleri tavuktan ya da karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği" belirtilirken, kesin ölüm nedenlerinin Adli Tıp Kurumundaki incelemeden sonra netlik kazanacağı bildirildi. Fırın sahipleri gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Adem Porsuk, kardeşi Oktay Porsuk, Suriyeli Agıl Resıd ve soyadı tespit edilemeyen Hikmet isimli Pakistanlı Başakşehir Hürriyet Bulvarı üzerindeki fırında çalışıyor ve fırının yatakhanesinde kalıyordu.  

Cesetler üzerinde yapılan incelemede herhangi bir kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmadı. Polis yaptığı araştırmada, 4 çalışanın "akşam tavuk yediklerini" belirledi. Yemekten arta kalan tavuk parçalarından incelenmek üzere numune alındı. 4 fırın çalışanının karbonmonoksit zehirlenmesine de maruz kalmış olabilecekleri söyleniyor.

Polis savcılık talimatıyla fırın sahipleri R.Y ve O.T’yi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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