Samanyolu Haber /Gündem / Fırıncılar, ucuz ekmek satan fırıncıyı mahkemeye verdi /10 Ağustos 2018 10:58

Fırıncılar, ucuz ekmek satan fırıncıyı mahkemeye verdi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bazı fırıncılar, 450 gram ekmeği 1 liraya satan fırıncı Kazım Balaban ile mahkemelik oldu.

SHABER3.COM

İlçede 40 yıldır fırıncılık yapan Balaban (58) hakkında 450 gram ekmeği 1 liraya satarak "haksız rekabet"e neden olduğu gerekçesiyle Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı.
Balaban, davayı iş yerine gelen ihtarname ile öğrendi.

58 yaşındaki Kazım Balaban (58), yaptığı açıklamada, uzun süredir 450 gram ekmeği 1 liraya sattığını belirtti.

Balaban, bu durumu gerekçe gösterip fırıncıların kendisini dava ettiğini öne sürerek, mahkeme sürecinin başladığını bildirdi.

'ZARAR EDİYORUZ'

Bilirkişinin de bu konuyla ilgili bir rapor hazırlayıp mahkemeye sunduğunu belirten Balaban, şöyle konuştu:

"Bilirkişi raporunda 1 liraya satılan ekmeğin 1 lira 60 kuruşa satılması gerektiği yer alıyor. Onun hesabına göre biz zarar ediyoruz. Günde bin 500 ekmek sattığımızı hesap edersek, rapora göre biz yılda 360 bin lira zarar ediyoruz. İş yerim kira değil kendimin. Buraya her gün kira bedeli yazmış. Bu rapora biz itiraz ettik. Öte yandan bilirkişi buraya hiç gelmedi. Kendine göre hesap yapmış. Biz ucuz ekmek satıp vatandaş duası kazanıyoruz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fırıncılar, ucuz ekmek satan fırıncıyı mahkemeye verdi Sonraki Haber >>

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

Deprem Namazda yakaladı

Deprem Namazda yakaladı

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?

Adnan Hoca

Şefkat Kahramanları kadınlar

Şefkat Kahramanları kadınlar

Arslanlar şarhoş adama yemedi

Arslanlar şarhoş adama yemedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:57:12