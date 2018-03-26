Fırat: ABD ve Rusya Türkiye'yi Suriye bataklığına çekti

Türkiye’nin Afrin’e girmekle bir çıkmazın içine girdiğini dile getiren HDP Mersin Milletvekilli Dengir Mir Mehmet Fırat, bir zafer elde etmediğini ve orada duramayacağını savundu.







Fırat, "Türkiye, Efrin’e girmekle bir çıkmazın içine girmiş oldu. Bir yeri almak kolaydır; fakat oradaki sorunları çözmek çok daha zordur. Efrin meselesi de buna benziyor. Türkiye Efrin’de duramaz” dedi.





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Milletvekilli Dengir Mir Mehmet Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve bağlı gruplarla birlikte Afrin’e girmesini değerlendirdi.





HDP Mersin Milletvekilli Fırat'ın Mezopotamya'da yer alan söyeşisinin bir bölümü şöyle:





ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi’ne değinen Fırat, bu kapsamda Ortadoğu'da Arap Baharı’nın gerçekleştiğini ve Suriye’de iç karışıklıkların başladığını söyledi. Fırat, “Türkiye, bu iç karışıklıklara direk destek vermese de bir şekilde Suriye’de kökten dinci grupları destekledi veya en azından silahlanmalarına göz yumdu. Bu şekilde Türkiye'ye neredeyse 3 milyon Suriyeli sığındı. Suriye yerle yeksan oldu. Suriye’de bugün barış sağlansa dahi kendini toplaması çok zor olur” dedi.





‘TÜRKİYE RUSYA İLE ARASINI DÜZELTMEK İÇİN RÜŞVET VERDİ’





Suriye’de meydana gelen iç karışıklıkları durdurmak için büyük devletlerin kendi aralarında mücadele ettiğini ve bu durumda Türkiye'nin tarafsız kalmayı tercih ettiğini belirten Fırat, şu tespitlerde bulundu: “Tabi ki bu arada ABD, Rusya ve İran gerek politik gerekse askeri olarak Suriye’deki hareketin içerisinde oldu. Aradan bir süre geçtikten sonra Türkiye şunun farkına vardı. Kendisi Ortadoğu projesinde yok; yani dışlanmış vaziyette. Ondan sonra yapacağı müdahalelerde ABD, Rusya ve İran Türkiye’nin müdahalesine müsaade etmedi. Rusya; Türkiye’yi ABD çatışır hale getirmek, NATO’dan uzaklaştırmak ve Ortadoğu’da yeni bir oluşum sağlamak istediyse de başarılı olamadı.





O süreçte bir Rus uçağı düşürüldü ve Rusya ile çok ciddi bir gerilim yaşandı. Bunun üzerine Türkiye Rusya ile arasını düzeltebilmek için doğal gaz boru hattının döşenmesi ve Akkuyu’da Nükleer Santral yapılması gibi dev bazı projeleri Rusya’ya rüşvet olarak sundu.





Özellikle Rus bölgesinde Suriye’ye müdahil olabilmek için Türkiye Rusya ile belli anlaşmaları sonucunda ‘Fırat Kalkanı’ denilen harekat yapıldı. 2 bin km karelik bir alan Türkiye tarafından askeri olarak kontrol altına alındı. Bunun yanında son olarak Efrin projesi devreye girdi. Bu proje devreye girmeden önce de Rusya orada bulunan askerlerini belli noktalara geri çekti. Rusya, Türkiye’nin hava operasyonlarını yapması için de hava sahalarını açarak korunma sağlanmış oldu” diye konuştu.





'TÜRKİYE EFRİN’DE DURAMAZ'





Türkiye'nin Afrin’e girmesiyle Ortadoğu denkleminde yer almak istediğini belirten Fırat, ortada büyük bir oyunun olduğunu söyledi. Fırat’a göre, gerek ABD gerekse Rusya'nın Türkiye’nin böyle bir rol üstlenmesine taraf olmadı, Türkiye’yi bir şekliyle kıskaca alabilmek için Suriye bataklığına girmesini teşvik etti.





Türkiye’nin Afrin’e girmesini “büyük bir hata” olarak tanımlayan Fırat, "Efrin küçük bir bölgedir. Türkiye sınırından Efrin arasındaki mesafe kuş uçuşuyla 30 kilometredir. Türkiye ordusunun NATO’nun ikinci büyük ordusu olmasına rağmen 2 aya yakın bir süreden sonra Efrin merkezine ulaşmış olması bir zafer olarak nitelendirilemez. Bir yeri almak kolaydır; fakat oradaki sorunları çözmek çok daha zordur. Efrin meselesi de buna benziyor. Türkiye Efrin’de duramaz” ifadelerini kullandı.





'TÜRKİYE'NİN BÖYLE BİR RİSKİ GÖZE ALMASI MÜMKÜN DEĞİL'





Türkiye’nin Afrin'de ilerlediği zaman karşısında Rus ve Suriye askerlerini göreceğini savunan Fırat, şöyle devam etti:





“Türkiye, güneye doğru bir ilerleme sağlayamayacağından kaynaklı Minbic tarafına ilerlemeye kalkışacaktır. Zaten iktidarın son söylemleri de bu yöndedir. Başından beri ABD, Türkiye’nin ilerlemesine karşı çıkıyordu. ABD, kendi kontrollerinde bulunan bölgelere Türkiye’nin yapacağı herhangi bir askeri müdahalede karşılık vereceğini ve bu bölgelerin Türkiye’ye karşı korunacağını belirtti. Türkiye’nin böyle bir riski göze alması mümkün değildir. Türkiye, Efrin’e girmekle bir çıkmazın içine girmiş oldu.”





Fırat, ayrıca Irak’a yapılacak herhangi bir operasyonun Türkiye açısından başarılı olamayacağını belirtti.





ABD'NİN HAREKATA SES ÇIKARMAMASININ NEDENİ





Ortadoğu’daki oyun masasına ve kartlara dikkat çeken Fırat, "Türkiye ilk başta bütün çağrılara rağmen ABD lehine bir Suriye kara harekatı üstlenmediği için sonradan Efrin operasyonuyla o oyuncuların arasında yer arama çabasındadır. Oyunda oyuncunun yanında yer alamadığınızda o oyunun oyuncuları tarafından dağıtılan kart olmak zorundasınız.





İşin perde arkasına bakıldığında kart dağıtımı içerisinde Türkiye’nin de dağıtan kartların içinde olduğunu görürsünüz. Yapılan gizli toplantılarda ve stratejik tercihlerde Türkiye’nin bu oyunun dışında olduğunu görürsünüz. Türkiye oyun masasında olamayacaktır” dedi.





ABD’nin Türkiye’nin Afrin Harekatı'na karşı ses çıkarmamasını, “ABD’nin Efrin bölgesinde bir iddiası olmaması”na bağlayan Fırat, “ABD’nin daha çok Qamişlo tarafında iddiası var. Çünkü o taraflarda doğalgaz, petrol bulunuyor. Türkiye’nin Ortadoğu yapılanmasında şansı olamayacağı gibi Suriye’de de şansı olamayacaktır. Bir yeri işgal etmek ayrı şeydir, orayı elde tutmak ayrı şeydir” ifadelerini kullandı.