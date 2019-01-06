Samanyolu Haber /Gündem / Finlandiya'ya vizesiz giriş yapanla mültecilere hapis cezası geliyor /06 Ocak 2019 21:05

Finlandiya'ya vizesiz giriş yapanla mültecilere hapis cezası geliyor

Finlandiya’ya “yasa dışı” yollarla vizesiz giriş yapan mülteciler tutuklanacak ve 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

SHABER3.COM

Parlamentonun kabul ettiği yasa değişikliği Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö tarafından 19 Aralık 2018 günü onaylandı ve 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girdi.

PARA CEZASI HAPSE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Evrensel’den Murat Kuseyri’nin haberine göre, yasalarda daha önce de ülkeye dökümansız giriş yapan yabancıların para cezasına çarptırılacağı hükmü yer alıyordu. Yapılan değişiklikle ise “gerekçesine bakılmaksızın” vize almadan Finlandiya’ya giriş yapan tüm mülteciler “suçlu” kabul edilecek.


 
Finlandiya Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni değişikliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 yıla kadar hapis cezası verilebileceği bilgisine yer verildi. Yüksek cezaların caydırıcı etki yaratacağı ileri sürüldü.

SINIR DIŞI KOLAYLAŞTIRILIYOR
Finlandiya Parlamentosu Başkanı Paula Risikko da, “suç işleyen” göçmenlerin ülkelerine iade edilmesi için yasalarda değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Cumartesi günü Finlandiya Ulusal Haber Ajansı Yle’nin “Sabah 1” programına konuk olan Risikko, güç durumda olan insanlara yardım edilmesi gerektiğini ancak kurumların sistemi istismar edenleri engellemek zorunda olduğunu söyledi.

Sürekli oturum izinlerini iptal etme olanağının yasalarda yer alması gerektiğini savunan Risikko, “Biz oturma izinlerini, sürekli oturma izinlerini de iptal edebilmeliyiz, örneğin ulusal tehdit olarak sınıflandırılan kişilerin” dedi.

Günümüzde devamlı oturma izinlerinin geri alınmasının oldukça güç olduğunu söyleyen Risikko, yasalarda yapılacak değişiklerin caydırıcı etkisi olacağını öne sürdü.

İLK HAMLEYİ CUMHURBAŞKANI YAPMIŞTI
Yılbaşı konuşmasında ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, mülteci ve göçmenlere yönelik mesajlar vermişti. Mülteci sorununun son yıllarda Avrupa’yı bölen sorunların başında geldiğini savunan Niinistö, Finlandiyanın zor durumdaki mültecileri korumayı öngören uluslararası sözleşmelere dahil olduğunu ve sözleşmelere uyma zorunluğu olduğunu belirtmişti.

Niinistö, konuşmasının devamında ise Finlandiya’ya “başka nedenlerle gelen bazı kişilerin” sistemi kullandıklarını ve insanlık dışı davranışlarıyla güvensizlik yarattıklarını öne sürmüştü.

Finlandiya, daha önce de 2016 yılında kabul ettiği yasalarla sığınma hakkını önemli ölçüde sınırlamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Finlandiya'ya vizesiz giriş yapanla mültecilere hapis... Sonraki Haber >>

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Şaşkına çeviren görüntü

Şaşkına çeviren görüntü

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Apple mağazasını soydular

Apple mağazasını soydular

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:49:25