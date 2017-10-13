Fındık üreticisine 'Temizleyin bu adamı' diyen AKP'li başkana hapis cezası

Odatv’nin haberine göre fındık fiyatlarına tepki gösteren üreticinin üzerine yürüyerek hakaret eden Samsun AKP 19 Mayıs İlçe Başkanı Avukat İrfan Kalaycı hapis cezası aldı.





İrfan Kalaycı, başka bir davadan müvekkili adına icra takibinden tahsil ettiği parayı teslim etmediği gerekçesiyle görevi kötüye kullanmak suçundan hapse mahkûm oldu.







MÜVEKKİLİNE ÖDEME YAPMADI







AKP 19 Mayıs İlçe Başkanı Avukat İrfan Kalaycı’dan şikâyetçi olan Mustafa Şahin isimli işyeri sahibi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mustafa Şahin, daha önce yanında çalışan A.K.’nın kendi aleyhine dava açtığı icra takibi sebebiyle Avukat İrfan Kalaycı’ya ödeme yaptığını, ancak Kalaycı’nın bu parayı A.K.’ya vermemesi üzerine yeniden ödeme yapmak zorunda kaldığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu.





“ARAŞTIRMA YAPTIRDIM, ÖDEME YAPILDIĞINI ÖĞRENDİM”





Eski çalışan A.K., verdiği ifadede, davayı kazandıktan sonra eski patronu Mustafa Şahin’in elden Avukat İrfan Kalaycı’ya alması gereken tazminatı taksit olarak ödediğini ancak avukatın kendisine hiçbir şekilde ödeme yapmadığını söyledi. A.K., ifadesinde, “Ben kendisine sürekli ödeme oldu mu diye soruyordum ancak kendisi bana hayır henüz ödeme yapmadı diyordu. Ben de icraya ver diyordum fakat o sürekli erteliyordu. Böyle olunca ben de şüphelendim. Başka bir avukat aracılığıyla araştırma yaptırdım. Ödeme yapıldığını öğrendim. Ben de İrfan Kalaycı’yı azlettim ve şikayetçi oldum” diye konuştu.





PARAYI İKİNCİ KEZ ÖDEDİ







İş yeri sahibi Mustafa Şahin verdiği ifadesinde, İrfan Kalaycı’ya posta havalesiyle borcunu ödediği, Kalaycı’nın tahsil ettiği parayı müvekkiline ödemediği ortaya çıktı.





Parasını alamayan eski çalışan A.K., eski patronu Mustafa Şahin hakkında yeniden dava açıp paranın 6 bin liralık kısmını yeniden tahsil etti. Aynı parayı ikinci kez ödeyen Mustafa Şahin, İrfan Kalaycı hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.





GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN CEZA ALDI





Samsun 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan 6 yıl önce açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, sanık Avukat İrfan Kalaycı’yı 1 yıl hapse mahkûm etti.





Mahkeme ayrıca, İrfan Kalaycı’nın TCK’nın 53/5 maddesi gereğince cezanın infazından sonra işlemek üzere takdiren ve teşdiden 6 ay süreyle hak ve yetkisini kullanmasını yasaklanmasına da karar verdi.