Financial Times'tan Türkiye yorumu: Türkiye vatandaşlık satıyor ...

Dünyanın çok okunan gazetelerinden Financial Times, Türkiye’de yabancılara pasaport verilme şartlarının kolaylaştırılmasının sonrasında bir dosya haber hazırladı. Laura Pitel imzalı haberde, uygulamanın özellikle Orta Doğu’dan büyük ilgi gördüğü iddia edildi.





Haberde, soyadını açıklamayan Yemenli bir adamın hikayesi de anlatılıyor. Cemal isimli Yemenli doktor, Avrupa’daki hamile kızını görmek istediğini fakat Yemen pasaportu dolayısıyla vize alamadığını söylerken, “Kızımı görmeye gidemedim, Körfez’de yaşayan hasta babamı da görmeye gidemedim. Yemen pasaportunu gören vize vermiyor. Bu sebeple Türkiye’ye başvurup vatandaşlık almaya karar verdim” diyor. İstanbul’da 250.000 dolarlık iki daire aldığını başvurusunu yaptığını söyleyen Cemal, “Bu yaz Türk pasaportumun gelmesini bekliyorum” diyor.









“PARA DOLU ÇANTALARLA GELİYORLAR”









Cemal, “Türk vatandaşlığı bütün kapıları bana açacak” diyor. Bölgedeki yatırımcı ve emlakçılarla görüşen Financial Times muhabiri, satışların çok olduğunu söyledi. Bir yetkili haftada en az 20 başvuru yaptığını söylerken, “Birçok müşteri İstanbul’a içinde para dolu çantalarla geliyor” yorumunu yaptı. Özellikle Afganistan, İran, Pakistan ve Arap ülkelerinden müşterilerin yatırım yaparak Türkiye pasaportu sahibi olduğu belirtilirken, bir emlakçı, “Müşterilerim Avrupa yerine Türkiye’yi tercih ediyor çünkü kültürel benzerlikler var. Dinimiz de yemeklerimiz de benzer. Eğer Avrupa’ya giderlerse yemeğe çıktığınızda domuz mu, dana mı, helal mi değil mi gibi sorularla uğraşmak zorunda kalırlar” dedi.





Financial Times’ın haberinde birçok Orta Doğulunun Türkiye’den ev aldığı vurgulanırken, Libya vatandaşı olan ve İtalya’dan yakın zamanda Türkiye’ye yerleşen 35 yaşındaki bekar bir kadının Türkiye’den 3 ev satın aldığı belirtildi. Kızıyla birlikte Türkiye’ye gelen bekar kadın ismini açıklamazken, “Ezan sesi duyduğum ve başörtüsü takmak zorunda olmadığım bir yerde yaşamak istiyorum” dedi.