Samanyolu Haber /Gündem / Financial Times: Trump, Türkiye ve Avrupa'yı tekrar birleştirdi /23 Ağustos 2018 03:17

Financial Times: Trump, Türkiye ve Avrupa'yı tekrar birleştirdi

Financial Times, Avrupa'nın, gittikçe kötüleşen ABD-Türkiye ilişkilerinin, Türkiye'nin AB ülkeleriyle olan gergin ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunacağını umduğunu yazdı.Gazete, ayrıca Suriye ve göç meselelerinin çözümü gibi konularda da Türkiye ile işbirliğinin AB için gerekli olduğunu aktardı.

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FT, yayınladığı makalede, Avrupalı bir diplomatın "Erdoğan, gerçek düşmanlarının kim olduğunu ve bunun Avrupa olmadığını biliyor" sözlerine de yer verdi.

Avrupalı yetkililerin Türkiye ile ilişkilerde 'uzun zamandır beklenen' gerginliğin azaldığına dikkat çektiğini belirten makalenin yazarı, "Türk hükümetinin casusluk şüphesi ile gözaltında tuttuğu iki Yunan askeri ile Uluslararası Af Örgütü'nün bir yerel şube başkanını serbest bırakma kararı da bunu kanıtlar niteliktedir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in "Türkiye'nin Avrupalı komşularından korkmasını gerektirecek bir şey yok. Demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir Türkiye görmek istiyoruz" şeklindeki sözlerini de aktaran gazete, ülkenin en büyük ticaret partneriyle yaşanan anlaşmazlıkların yarattığı tehlikenin farkına varılmasıyla, Ankara'nın AB ile ilişkilerin düzeltilmesi yönünde hareket etmeye başladığını aktardı.

'GERGİN İLİŞKİLERİ DÜZELTMEYE YARDIM EDECEK'

Yazıda ayrıca Brüksel'de de Erdoğan'ın Washington'la ilişkilerinin kötüleşmesinin Türkiye'yi AB'ye daha da yakınlaştıracağı, Suriye ve göç konusunda işbirliğinin gerekli olduğunu ve bu durumun NATO müttefiki ile gergin ilişkileri düzeltmeye yardım edeceği yönünde bir umut oluştuğunu yazdı.

Makalenin yazarı, Türk Cumhurbaşkanı'nın Almanya ve Fransa liderleri Angela Merkel ve Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmelerinin de ilişkilerdeki yumuşamaya yardım ettiğini belirtti.

Gazete aynı zamanda, AB'nin de Ankara ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik gerekçelere sahip olduğunu, çünkü Türkiye'nin ekonomik durumundaki bozulmanın bazı Avrupa ülkelerini olumsuz etkileyebileceğini de belirtti.

'TL'NİN DÜŞÜŞÜ ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR'

FT, ABD'nin yaptırımlarından dolayı liradaki sert düşüşü yorumlayan bir Alman bürokratın "Ekonomilerinin ne kadar büyük olduğu, bizimle ticari ilişkilerinin ne kadar yakın olduğu ve Almanya'da kaç Türk'ün yaşadığı gözönünde bulundurulursa, bunun çok tehlikeli olabileceği görülebilir" şeklindeki görüşlerine de yer verdi.
Bununla birlikte, Trump'ın politikasının Türkiye'yi ve AB'yi bir araya getirdiği gerçeğine rağmen Financial Times, Avrupa'da hala insan haklarının ihlaline ilişkin endişelerin bulunduğunu belirtiyor.
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