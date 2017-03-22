Fınancıal Tımes: Erdoğan’a rakip olabilecek tek lider...

Financial Times ‘Erdoğan’a rakip olabilecek lideri’ yazdı





İngilizlerin ünlü gazetesi Financial Times'ın yazarı Mehul Srivastava, Meral Akşener'i gazetedeki köşe yazısına taşıdı.







Akşener'i 'Erdoğan'a kafa tutan kadın' olarak tanımlayan Srivastava, “Yakın zamana kadar Milliyetçi Hareket Partisi’nin yükselen yıldızı olan Akşener, referandum surecinde Erdoğan’ın yanında yer almayı reddettiği için partisinden kopmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.













İşte Srivastava'nın "Bıçak sırtındaki referandum sürecinde Erdoğan'a kafa tutan kadın Meral Akşener" başlıklı yazısı:





AKŞENER, ERDOĞAN'IN YANINDA YER ALMAYI REDDETTİĞİ İÇİN MHP'DEN KOPARILDI





"Yakın zamana kadar Milliyetçi Hareket Partisi’nin yükselen yıldızı olan Akşener, referandum sürecinde Erdoğan’ın yanında yer almayı reddettiği için partisinden kopmak zorunda kaldı. İslami bir partiden gelen Erdoğan’ın referandumda 'evet' çıkması için Milliyetçi oylara mutlaka ihtiyacı var. Türkler bu referandumda ya ülkenin kuruluşundan bu yana devam eden parlamenter sistemi ya da ülke yönetimini bir başkanın eline vermeyi seçecekler.





TOPLANTILARI ENGELLENMEK İSTENİYOR





Akşener, gittiği her yerde engellenmek istendi. Destekçileri tartaklandı, salon verilmedi, konuşma izni iptal edildi; hatta gideceği yollar barikatlarla kapatıldı. Akşener, kendisine televizyon kanallarının yasaklandığını, dolayısıyla kapı kapı gezip insanlarla konuşmanın tek çaresi olduğunu söylüyor. Akşener 'tek hedefim, bu referandumda 'hayır' çıkmasını sağlayıp Erdoğan’a mutlak gücü veren sistemi engellemek' diyor.





AKŞENER, ERDOĞAN'A RAKİP OLABİLECEK TEK LİDER





Akşener’e bütün televizyon kanalları kapalıyken Erdoğan günde birkaç defa televizyon kanallarında 'evet' propagandası yapıyor. Buna rağmen evet/hayır oyları başa baş gidiyor. İşte tam da bunun için bir çok politik analist, 60 yaşındaki Meral Akşener’i Erdogan’a rakip olabilecek tek lider olarak görüyor."