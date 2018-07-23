Financial Times: ABD-Türkiye ilişkilerinin iyileşme umudu yok

Financial Times'ta yayımlanan bir analize göre rahip Andrew Brunson'un tutukluluğunun devamı, ABD-Türkiye ilişkilerini tehdit ediyor.





Yazıya göre ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki 90 dakikalık görüşmeyle birlikte ilişkilerde düzelme imkanı oluşmuştu, ancak bu imkan Brunson kararı sebebiyle ortadan kalktı.





'İLİŞKİLER DAHA DA KÖTÜYE GİDEBİLİR'





Brunson için Türkiye-ABD arasındaki "çok katmanlı sorunların merkezinde" nitelemesini yapan FT, Trump'ın tutukluluk kararına verdiği sert tepkiye işaret ederek, ilişkilerin 2016'dan beri bu kadar kötü olmadığını öne sürdü.





ABD hükümetinden yetkililerin "Türkiye'yi kaybetme tehlikesinin farkında" olduğu söylenen yazıda, ilişkileri düzeltmek için yoğun çabaların sürdüğü, ancak ilişkilerin kötüye gitmesinin hala mümkün olduğu aktarılıyor.





'PUTİN DURUMDAN FAYDALANDI'





FT'ye göre Türkiye ABD'ye "Suriye'deki Kürt militanlara verdiği destek" için de tepki gösteriyor.





Yazıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye-ABD ayrımından yararlandığı, Erdoğan'ı S-400 hava savunma sistemi almaya ikna ettiği ve Batı'nın Türkiye'nin uzaklaşması korkularını artırdığı söyleniyor.





ABD'Lİ SENATÖRLERDEN ZİYARET





Yazıda iki ABD'li senatörün geçtiğimiz ay Ankara'ya gelerek S-400 satışını engellemek için çalıştığı aktarılıyor. ABD'li senatörlerin, S-400 sayesinde Rusya'nın F-35 savaş uçaklarına dair veri toplamasından çekindiği bildiriliyor.





Yazıya göre Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham ve Demokrat senatör Jeanne Shaheen, Erdoğan'ı AKP merkezinde ziyaret ederek Brunson'un serbest bırakılması için de görüşme gerçekleştirdi.





Ancak Türk yetkililer "Artık çok geç olduğunu" söyleyerek, S-400 kararından geri adım atmayacaklarını belirtti.





HALKBANK'A VERİLECEK CEZA





Financial Times, Türkiye ile ABD arasındaki sorunlar arasında Halkbank'a verilecek cezayı da gösteriyor.





ABD yönetiminin S-400 meselesi ve Brunson sebebiyle Türkiye'ye tepkili olduğu, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye karşı adım atma ihtimalinin arttığı kaydediliyor.





Brookings Enstitüsü'nden uzman Amanda Sloat, bu durumda Türkiye'nin de ABD'den uzaklaşarak yanıt verebileceğini ve ilişkilerin daha da kırılganlaşacağını öne sürüyor.