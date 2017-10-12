Samanyolu Haber /Gündem / Filistin'de uzlaşma sağlandı.. Hamas ile El Fetih Mısır'da anlaştı.. /12 Ekim 2017 10:20

Filistin'de uzlaşma sağlandı.. Hamas ile El Fetih Mısır'da anlaştı..

Filistin'de Gazze Şeridi'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas, Batı Şeria'yı yöneten El Fetih'le, on yıllık süren anlaşmazlığın ardından Mısır görüşmelerinde uzlaşmaya vardığını açıkladı.

Filistin'de uzlaşma sağlandı.. Hamas ile El Fetih Mısır'da anlaştı..

Hamas, anlaşmanın detaylarının Perşembe gün içinde kamuoyuna duyurulacağını belirtti.
Konuyla ilgili El Fetih'ten henüz bir açıklama gelmedi.
Mısır yönetimi, başkent Kahire'de iki örgüt arasında gerçekleştirilen görüşmelerde aracılık rolü üstleniyor.
Gazze Şeridi ve Batı Şeria, iki örgüt arasında 2007'de yaşanan çatışmalardan bu yana ayrı ayrı yönetimlere sahip bulunuyor.
Hamas yanlısı Filistin Enformasyon Merkezi, Kahire'de gün ortasında, anlaşmayla ilgili bir basın toplantısı düzenleneceği bildirdi.
Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Çarşamba günü yaptığı açıklamada görüşmelerin 'ciddi ve derin' bir şekilde yürüdüğünü belirtmişti.
Hamas'tan El Fetih'in talebine kabul
Hamas geçen ay, Gazze'yi yöneten komitenin kaldırılmasını kabul etmişti.
Bu, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın en önemli taleplerinden biriydi.
Hamas'ın bu adımı ardından Filistin Yönetimi Başbakanı Rami Hamdallah Gazze'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Hamdallah ziyaretinde, Gazze'nin idari işleri ve 'güvenlikle ilgili sorumluluklarının' artık Filistin Yönetimi'nin elinde olacağını açıklamıştı.
Hamas ve bazı durumlardaysa yalnızca örgütün askeri kanadı olan İzzeddin el Kassam Tugayları; İsrail, ABD, AB ve İngiltere tarafından terör örgütü olarak tanımlıyor.
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