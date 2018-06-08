Filistinde kan durmuyor... Kudüs Günü’nde dehşet görüntüler...

İsrail-Gazze hattında haftalardır devam eden orantısız şiddet bugün de durmak bilmedi… Sınır hattında bugün de çatışmalar yaşandı. İsrail askeri orantısız güç uygulayarak göstericilerin üzerine biber gazı ve ateş açtı.







Yetkililer bugün yaklaşık 4.000 göstericinin İsrail’i protesto ettiğini açıkladı. Uluslararası ajansların yakından takip ettiği gösteri sırasında Reuters muhabirinin çektiği bir fotoğraf ise adeta kan dondurdu… Reuters’ın foto muhabiri İbrahim Ebu Mustafa’nın çektiği fotoğraflarda bir göstericinin yüzüne isabet eden gaz kapsülünün yüzünü yardığı görülürken fotoğraflarda ilk yardım ekibinin yere yığılan göstericiye müdahale etmesi sosyal medyada ve uluslararası basında gündem oldu.

Öte yandan Kudüs Günü dolayısıyla İran’ın başkenti Tahran’da geniş kapsamlı bir gösteri düzenlendi. Göstericiler İsrail ve ABD bayraklarını yakarken, ABD Başkanı Trump’ın bir maketini de ateşe verdi.İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz, ilk belirlemelere göre 100 Filistinlinin yaralandığını yazarken, bazı göstericilerin protesto için Nazi kamplarında Yahudilere giydirilen çizgili kıyafetleri giydikleri görüldü. Göstericiler yaşadıklarının Yahudi Soykırımı gibi olduğunu göstermek için çizgili kıyafetler giyerken, Gazze sınırında en son 14 Mayıs tarihinde gerçekleşen gösterilerde 64 Filistinli yaşamını yitirmiş ve binlerce gösteri yaralanmıştı.Özellikle ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasının ardından alevlenen çatışmalar başta Türkiye ve AB ülkeleri olmak üzere uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmişti.