Samanyolu Haber /Dünya / Filistin'de 6 kişiye İsrail'e casusluktan idam çıktı /04 Aralık 2018 02:19

Filistin'de 6 kişiye İsrail'e casusluktan idam çıktı

Filistin'de Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'nde askeri mahkeme 6 Filistinli hakkında "İsrail adına casusluk yaptıkları" iddiasıyla idam cezasına hükmetti.

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Gazze'deki Askeri Yargı Kurumu binasında konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, mahkemenin, "yabancı düşman taraflar adına casusluk yapmakla" suçlanan 5 kişinin asılarak, 1 kişinin de kurşuna dizilerek idamına karar verdiğini söyledi.

Bezm, idam cezası kurşuna dizilme şeklinde infaz edilecek kişinin, yabancı düşman taraflar adına casusluk yapmak ve cinayete karışma suçu bulunduğunu belirtti.

"İsrail ajanlarının sonları bu şekilde olacak"

Aynı mahkemenin, "düşman taraflar adına casusluk" suçlamasıyla 4 kişiye 15'er yıl hapis cezası verdiğini aktaran Bezm, "yabancı düşman taraflar adına casusluk" suçlamasıyla biri kadın 4 kişiye de 6 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildiğini kaydetti.

Bezm, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mahkemenin aldığı bu kararlar, İsrail ajanlarına sonlarının bu şekilde olacağı yönünde verilen açık bir mesajdır. Bu sondan kaçamayacaklar. Emniyet birimleri, İsrail casusları halkasını daraltan önemli başarılar elde etti. İsrail'in Gazze'de düzenlemeyi planladığı operasyonları boşa çıkardı."

Askeri mahkemeler, verdikleri hükümlerde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ), "Vatana ihanet suçlamasıyla yargılananlar hakkında idam cezası verilmesini öngören" kanunlarını temel alıyor.
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