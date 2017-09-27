Samanyolu Haber /Dünya / Filistin, INTERPOL'e üye oldu /27 Eylül 2017 12:47

Filistin, INTERPOL'e üye oldu

INTERPOL, Filistin'in üye olduğunu duyurdu: Açıklamada 'Devlet' ifadesi kullanıldı.

SHABER3.COM

Filistin, Uluslararası polis organizasyonu INTERPOL’a üye olduğu açıklandı. INTERPOL’ün Twitter sayfasından yapılan açıklamada Filistin ‘devleti’ ifadesi dikkat çekti.

Bugün katılan Filistin ve Solomon Adaları’yla birlikte toplam üye ülke sayısı 192’ye yükselen INTERPOL, Filistin’in üyeliğini “Yeni üye ülkeler Filistin Devleti ve Solomon Adaları, INTERPOL’ün üye sayısını 192’ye çıkardı” açıklamasıyla paylaştı.


Öte yandan INTERPOL’ün ‘Filistin için kullandığı ‘devlet’ ifadesi dikkat çekti. Zira Filistin; Fransa, Birleşik Krallık, İspanya gibi batı Avrupa ülkeleri ve ABD de dahil olmak üzere kimi ülkelerce ‘devlet’ olarak tanınmıyor. Diğer taraftan Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin -bazı istisnaları dışında- neredeyse tamamı tarafından tanınmakta.

 
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