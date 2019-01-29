Samanyolu Haber /Gündem / Filistin hükümeti istifasını sundu /29 Ocak 2019 16:32

Filistin hükümeti istifasını sundu

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah bugün hükümetin istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a sundu. Abbas’ın Gazze’deki Hamas yönetimine karşı daha sert tedbir alacak bir hükümet kurması bekleniyor.

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Filistin’de 2014 yılında Gazze ve Batı Şeria hükümetlerini uzlaştırma amacıyla kurulan ulusal birlik hükümeti başbakanı Rami Hamdallah bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a istifasını sundu.

Hamdallah bugünkü olağan hükümet toplantısında yaptığı açıklamada “Hükümet, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a istifa mektubunu sundu. Yeni bir hükümet kurulana kadar görevlerini yerine getirmeye ve halkımıza hizmet etmeye devam edecek” açıklamasında bulundu.

Filistin’de El Fetih hareketinin pazar günü yaptığı merkez komite toplantısında yeni bir hükümet kurulması yönünde tavsiye kararı çıkmıştı.

Mahmud Abbas’ın Gazze’de kontrolü elinde tutan Hamas’a karşı daha sert tedbirler alacak bir hükümet kuracağı bildiriliyor. Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün çeşitli fraksiyonlarının içinde yer alacağı yeni bir hükümet kurmak istediğini açıklamıştı.

Gazze’de yönetimi 2007 yılında çatışmaların ardından ele geçiren Hamas ile Batı Şeria'daki Filistin hükümeti arasında 2017 yılında Mısır’ın arabuluculuğunda geçici bir anlaşma imzalanmış ancak anlaşma kısa süre sonra çıkmaza girmişti.
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