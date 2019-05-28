Filipinler'de öğrenciler mezun olabilmek için 10 ağaç dikmek zorunda olacak

Filipinler'deki yeni yasaya göre, mezuniyet durumunda olan lise ve üniversite öğrencilerine mezun olabilmek için 10 ağaç dikme şartı koşuldu.







Yasanın düzgün bir şekilde uygulanması durumunda, Filipinler'de her yıl 175 milyon yeni ağaç dikilmiş olacak. Bu rakam aynı zamanda her kuşakta 5.25 milyar ağaç dikilmesi anlamına gelecek.





Independent'ta yer alan habere göre, yasanın savunucuları, yasanın uygun şekilde uyulması halinde bir kuşakta 5.25 milyar ağaç dikilmiş olabileceğini söylüyorlar.





Çıkarılan yasanın mimarı Magdalo Partisi temsilcisi Gary Alejano, yasayla ilgili olarak "Her yıl üniversiteden mezun olan yaklaşık 500 bin kişi, bu girişimin uygun şekilde hayata geçirilmesi halinde, her yıl en az 175 milyon yeni ağaç dikilmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.





'DİKİM YAPILACAK ALANLARA UYGUN YERLİ TÜRLER SEÇİLECEK'





CNN Filipinler'in aktardığına göre ise, ağaçlar mangrovlara, mevcut ormanlara, bazı koruma alanlarına, askeri bölgelere, terk edilmiş maden alanlarına ve seçilmiş kent alanlarına dikilecek.





Hükümet de dikilen ağaçların dikim için seçilen alanlara uygun yerli türlerden seçileceğini açıkladı.





Filipinler, 20. yüzyılda yüzde 70'ten yüzde 20'ye inen yeşil alanlarıyla dünyada doğasına en çok zarar veren ülkelerden biri olarak biliniyor