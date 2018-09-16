Filipinler'de Mangkhut Tayfunu: En az 14 kişi hayatını kaybetti









Bir hükümet yetkilisi fırtınanın vurduğu Tuguegarao kentinde yer alan tüm yapıların bir şekilde fırtınadan etkilendiğini, bölgede iletişim hatlarında sıkıntılar yaşandığını açıkladı.





Fırtına şeklinde esen rüzgarın hızının saatte 185 kilometreye ulaştığı kaydediliyor.





4 milyon insanın yolu üzerinde bulunduğu fırtına nedeniyle oluşabilecek deniz taşkınlarına karşı binlerce kişi tahliye edildi.





Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin danışmanı Francis Tolentino, fırtına nedeniyle şu ana dek 14 kişinin öldüğünü duyurdu.