Fikret Orman'dan Abdullah Avcı açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Orman, yeni teknik direktörün bayrama kadar netleşeceğini açıkladı.





Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve adı Beşiktaş ile anılan Abdullah Avcı hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Herkes beklenti içerisinde ama Abdullah Avcı konusunda oluşmuş bir şey yok. Kendisi benim yakın dostumdur. Çok da beğendiğim bir hoca. Olmasını isterim. Yönetim kurulunda tartışmıştık, Abdullah Hoca da önde gelen isimlerden bir tanesiydi. Bu iş bugünden yarına bitirilmesi gereken bir iş değil. Eğer bütün konular açıklığa kavuşursa açıklaması yapılır ama şu anda 'Hayırlı olsun' denilecek bir durum yok açıkçası" dedi.





"Beşiktaş'ta olmasını isterim"





Abdullah Avcı'yla Siyah-Beyazlı kulübün yöneticilerin görüştüklerini belirten Orman, "Abdullah Avcı'nın benimle bir görüşmesi olmadı. Ben zaten prensip itibarıyla teknik direktörlerle, futbolcularla para konuşmam. Abdullah Avcı'yla yöneticilerimiz 3 yıllık bir sözleşme için görüşüyor. Beşiktaş'ta olmasını ister miyim, isterim. Son yönetim kurulu toplantısında da isimleri tartışmıştık, Abdullah Hoca da en önde gelenlerden birisiydi" dedi.

Abdullah Avcı'nın yanında iki oyuncu getirmesi konusunda yöneltilen bir soruya da Fikret Orman, "Palavra, yalan. Daha hoca gelmedi ki iki oyuncu gelsin. Bunları konuşmak için çok erken. Bayrama girmeden netleşmiş olur" yanıtını verdi.