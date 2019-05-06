Samanyolu Haber /Spor / Fikret Orman’a karşılıksız çek davası /06 Mayıs 2019 12:53

Fikret Orman’a karşılıksız çek davası

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, BJK Beşiktaş İnşaat ve Tic. A.Ş.’nin bir şirkete verdiği 3 milyon 777 bin TL’lik çekin karşılıksız çıkması üzerine mahkemelik oldu. Karşılıksız çek şikayeti üzerine şirket yetkilisi Fikret Orman hakkında adli para cezası istemiyle dava açıldı.

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Beş E Emek Mühendislik Endüstriyel Elektrik Makine İnşaat şirketi, BJK Beşiktaş İnşaat ve Tic. A.Ş.’den 31 Ocak tarihli 3 milyon 777 bin TL’lik çek aldı. Şirket çekin günü geldiğinde çeki keşide etmek için bankaya gitti. Çekin karşılıksız çıkması üzerine çekin arkasına ‘karşılıksızdır’ şerhi düşüldü.

Çek bedelinin ödenmediğini belirten şirket karşılıksız çek keşide etmek suçundan şikayetci oldu. Şikayet üzerine BJK Beşiktaş İnşaat ve Tic. A.Ş. yetkilisi olarak Fikret Orman hakkında dava açıldı.
 
İstanbul İcra Ceza Mahkemesi’nde açılan davada şikayetci şirket, Fikret Orman hakkında koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesini istedi. Orman hakkında karşılıksız çek davası önümüzdeki günlerde görülecek.

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