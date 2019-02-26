Fıkra gerçek mi oluyor? AKP'li Başkan deniz değil ama şehre plaj getirmeyi vadetti

Seçim öncesi ilginç vaatler havada uçuşuyor. Fıkralara da konu olan şehre deniz getirme vaadi Denizli'de gerçek oldu. Pamukkale ile meşhur olan şehirde mevcut belediye başkanı AKP'li Osman Zolan yeni dönemde kazanırsa şehre halk plajı vadetti.





Kendisinden önce belediye başkanlığı yapan Nihat Zeybekci dönemiyle birlikte 15 yıldır AKP'nin yönettiği şehirde CHP'li Millet İttifakı adayının bu kez şanslı görülmesi AKP'de her türlü vaadin önünü açtı. Şehrin anahtarını alabilmek için hayal gücünü zorlayan Zolan Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, yeni dönemde gerçekleştirecekleri 258 projeyi, "Sen Ben Yok Önce Denizli" sloganıyla tanıttı.





HALK PLAJINDAN MİLLET BAHÇESİNE





Denizli'nin şehirler arası telefon kodu olan 258'den esinlenilen projelerin tanıtım toplantısında konuşan Zolan, "Denizli'miz, önümüzdeki 5 yıllık hizmet döneminde de yaşamaktan mutluluk duyacağınız, tüm ihtiyaçlarınızın karşılandığı bir şehir olacak inşallah. Bunu da yine sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Çünkü bizim ortak sevdamız Denizli. Denizli'de yeni dönemde hayata geçireceğimiz halk plajından şehir stadyumuna, millet bahçesinden yeni sanayi sitesine kadar 258 projenin her biri şehrin geleceğine damga vuracak, Denizli'yi şahlandıracaktır" dedi.