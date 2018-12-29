Samanyolu Haber /Politika / Figen Yüksekdağ açlık grevine başladı /29 Aralık 2018 18:11

Figen Yüksekdağ açlık grevine başladı

İki yılı aşkın süredir Kandıra Hapishanesi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, açlık grevine başladı.

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24 Haziran seçimlerde Hakkâri'den milletvekili seçilen Leyla Güven'in sürdürdüğü açlık grevine destek amacıyla bu eylemi başlatan Yüksekdağ'ın açlık grevi üç gün sürecek.

Leyla Güven, Abdullah Öcalan'a yönelik “tecridin kaldırılması” talebiyle 51 gün önce süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Dört gün önce annesi ile görüşen Sabiha Temizkan, “Yaklaşık 10 kilo kaybı var. Genel sağlık verileri çok sıkıntılı değil. Halen kendi başına yaşamını sürdürebilecek durumda. Ama tansiyon düşüyor, halsizlik, baş ağrıları, uykusuzluk durumları oluyor” demişti.

Temizkan ayrıca Güven'in “Bir amaç uğruna bu direniş ve mücadeleyi sürdürüyorum. Eylemimi talebim karşılanana kadar sürdüreceğim" dediğini aktarmıştı.
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