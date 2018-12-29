Figen Yüksekdağ açlık grevine başladı

24 Haziran seçimlerde Hakkâri'den milletvekili seçilen Leyla Güven'in sürdürdüğü açlık grevine destek amacıyla bu eylemi başlatan Yüksekdağ'ın açlık grevi üç gün sürecek.







Leyla Güven, Abdullah Öcalan'a yönelik “tecridin kaldırılması” talebiyle 51 gün önce süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladığını duyurmuştu.





Dört gün önce annesi ile görüşen Sabiha Temizkan, “Yaklaşık 10 kilo kaybı var. Genel sağlık verileri çok sıkıntılı değil. Halen kendi başına yaşamını sürdürebilecek durumda. Ama tansiyon düşüyor, halsizlik, baş ağrıları, uykusuzluk durumları oluyor” demişti.





Temizkan ayrıca Güven'in “Bir amaç uğruna bu direniş ve mücadeleyi sürdürüyorum. Eylemimi talebim karşılanana kadar sürdüreceğim" dediğini aktarmıştı.