Samanyolu Haber /Spor / FIFA'dan 'elle oynama' konusunda kural değişikliği /19 Şubat 2019 22:00

FIFA'dan 'elle oynama' konusunda kural değişikliği

Futbol oyun kurallarında yapılacak yeni düzenleme ile elle oynamalarda "niyet" konusunu tamamen kaldırılıyor

SHABER3.COM

Futbolda her zaman büyük tartışmalara yol açan elle oynama konusunda FIFA'dan tarihi bir değişiklik geliyor.

FIFA elle oynama kuralı uygulamasına yeni bir yorum getiriyor.

Saat modelini esas alan FIFA'da genel olarak artık bel üstündeki el temasları "elle oynama" kapsamında ele alınacak bel altındaki temaslar ise "elle oynama" olarak değerlendirilmeyecek. Alman Bild gazetesinin haberine göre, elle oynama kuralında artık futbolcunun elinin havada olup olmaması esas alınacak. Yeni uygulamaya göre oyuncu, topla temas anında saat 8-9 yönü ile 3-4 yönünde ellerini açmışsa bu bir ihlal sayılacak.

Eğer futbolcunun elleri saat 4 ila 8 aralığındaysa bu el sayılmayacak. Bu kural kasti elle oynama pozisyonu haricinde geçerli olacak.



El sayılacak pozisyonlar: 1,2,3,9,10,11,12

El sayılmayacak pozisyonlar: 4,5,6,7,8
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