FIFA, Pakistan'ın üyeliğini askıya aldı

FIFA'dan yapılan açıklamada 'PFF'nin ofis ve hesaplarının mahkemece görevlendirilmiş yönetici tarafından kontrol altında tutulduğu' açıklandı.





Pakistan'ın FIFA üyeliğinin askıya alınması ile kuruluşun bu ülkeye yaptığı fonlamalar kesiliyor ayrıca Pakistan'ın ulusal ve yerel futbol takımlarınının uluslararası karşılaşmalara ve toplantılara katılımı yasaklanıyor.





Ancak karar ülkedeki futbolcuların transferlerini etkilemiyor.





'PAKİSTAN FUTBOLU İÇİN ÜZÜCÜ BİR GÜN'





FIFA kararının ardından açıklama yapan Pakistan Futbol Federasyonu Başkanı Faysal Salih Hayat "Pakistan futbolu için üzücü bir gün. Ancak bence hükümet sorunun ciddiyetini anlamıyor. Bu sorunu çözmek için kestirme bir yol yok. FIFA başkan olarak beni tanıyor ve hükümet müdahalelerini sürdürürse bence bu uzun süreli bir askıya alma olacak" ifadelerini kullandı.





2 yıl önce Hayat'ın yeniden PFF Başkanı olarak seçilmesi üzerine hükümet olayı yargıya taşımıştı.





FIFA hükümetin müdahalesi üzerine Pakistan'ın üyeliğini askıya almaya karar verdi.





FIFA, seçimlere yönelik dış müdahalenin kurum üyelerinin bağımsızlığını korumak adına önemli olduğunu savunuyor.