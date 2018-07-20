Fidan'ın ifadeye çağrılma krizinde 6 tutuklama daha

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili krizle ilgili soruşturma kapsamında, mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 kişi daha tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.





24 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘7 Şubat MİT krizi’ soruşturması kapsamında Fetullah Gülen Hocaefendi, Murat Karabulut, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 kişi hakkında 12 Temmuz 2018 tarihinde gözaltı ve yakalama kararı verilmişti.





Hakkında gözaltı kararı çıkarılanlardan 6'sı Emniyet' götürülmüştü.





ADLİYEYE GETİRİLDİLER





Gözaltına alınan Gökkılıç’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Mustafa Gökkılıç ve polislerin de bulunduğu 6 kiş ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik 6 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.





Öte yandan aynı soruşturma kapsamında adliyeye getirilen aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 şüpheli üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasa yazılı cezasının üst haddi dikkate alınarak tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Bu kişiler de nöbetçi hakim tarafından bu dosya kapsamında tutuklandı

