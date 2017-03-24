Fidan zaten oradaymış!

Erdoğan kızdı ama Hakan Fidan’ın orada olduğu ortaya çıktı





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'Darbenin arkasında Gülen'in olduğuna ikna olmadık' diyen Almanya İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl’a tepki göstermişti. Kahl’a “Bir istihbarat başkanı açıklama yapamaz” diyen Erdoğan, “Bunu önce muhattabına sor. Türkiye’nin Milli İstihbarat teşkilatına sor” diye seslendi. Ancak Alman İstihbarat Başkanı’nın 15 Temmuz açıklamasından sadece 15 gün önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Almanya’da olduğu ortaya çıktı.





Hakan Fidan’ın Almanya’ya gideceğine ilişkin ilk haberler 13 Şubat 2017’de çıkmıştı. Alman Deutche Welle haber sitesi, Fidan’ın BND Başkanı Kahl’ın “davetlisi” olarak Almanya’ya geleceğini, iki istihbarat şefinin görüşmelerde bulunacaklarını bildirdi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın temasları resmen kamuoyuna açıklanmıyor. Bu çerçevede Şubat ayı içinde Hakan Fidan’ın Alman muhattabı BND Başkanı Kahl ile görüşüp görüşmediği konusunda da herhangi bir açıklama yapılmadı.







FİDAN ŞUBAT’TA ALMANYA’DAYDI







Ancak Deutche Welle haberinden sadece birkaç gün sonra Hakan Fidan Almanya’da fotoğraf karelerine girdi; MİT Müsteşarı, Münih Konferansı için Almanya’ya giden Başbakan Binali Yıldırım’ın, burada ABD Başkan Yardımcısı Pence ile 18 Şubat’ta yaptığı heyetlerarası görüşmede masada görüntü verdi.





ALMAN İSTİHBARAT BAŞKANI 'DARBENİN ARKASINDA GÜLEN YOK' AÇIKLAMASINI MART’TA YAPTI





Alman İstihbarat Örgütü Başkanı Kahl ise, 15 Temmuz’un arkasında Hizmet Hareketi'nin olduğuna ikna olmadıklarına ilişkin açıklamayı Mart ayı başında yaptı. Bu durumda, ya Şubat ayında Almanya’ya kadar giden MİT Müsteşarı Hakan Fidan burada asıl muhatabı olan Alman istihbarat Başkanı Kahl ile görüşmedi. Sadece Başbakan Binali Yıldırım’a eşlik etmekle yetindi; Ya da, Hakan Fidan bizzat Almanya İstihbarat Başkanı ile görüştü, ancak Alman istihbaratını 15 Temmuz’un ardında Hizmet Hareketi'nin yer aldığına ilişkin ikna edemedi.





Üçüncü bir olasılık ise MİT Müsteşarı’nın Almanya’da Alman İstihbarat Başkanı ile görüşmüş olması ancak bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi vermemesi…





Sözcü