Samanyolu Haber /Dünya / Fidan ABD Senatosu'na gitti, Trump'la ilişkiler gerilebilir /07 Aralık 2018 02:44

Fidan ABD Senatosu'na gitti, Trump'la ilişkiler gerilebilir

Hakan Fidan’ın ABD'de dar kapsamlı görüşmeler yaptığı, ziyaretin CIA Başkanı Haspel’in ziyaretine karşılık olabileceği belirtildi. Bu arada ziyaretin mahiyeti ilişkileri gerebilir

SHABER3.COM

MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın, ABD Kongresi'nde gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başknosolosluğu’nda öldürülmesi ile ilgili Kongre üyelerine bilgi verdiği belirtildi.

Habertürk yazarı Serdar Turgut, ABD kaynaklarının Hakan Fidan’ın Amerikan Kongre’sinde olduğunu ve kapalı kapılar ardında dar kapsamlı görüşmelerde Kaşıkçı cinayeti hakkında kongre üyelerine bilgi verdiğini aktardı.Turgut, Fidan’ın bir davet üzerine mi veya kimin daveti üzerine Kongre’ye geldiğinin açıklanmadığını söyledi.

CIA Başkanı Gina Haspel’in Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye’ye gelerek hem MİT yetkililerinden hem de devlet üst yönetiminden olayla ilgili bilgi aldığını hatırlatan Turgut, “Hakan Fidan’ın bu ziyaretinin Haspel’in ziyaretine bir karşılık olarak görülmesi de mümkün” yorumunu yaptı.

İLİŞKİLERİ GEREBİLİR

Kaşıkçı cinayeti konusunda bazı Cumhuriyetçi Senatörler Muhammed bin Selman’ı suçlarken MİT Başkanı'nın elindeki bilgileri Senato'ya anlatması Amerikan kaynakları tarafından ilginç bir gelişme olarak yorumlandı. Söz konusu kaynaklar bu gelişmenin Beyaz Saray’dan tepki görmesinin ihtimal dahilinde olduğunu öne sürdü zira Senato ile Beyaz Saray arasında soğuk savaş var.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fidan ABD Senatosu'na gitti, Trump'la ilişkiler gerilebilir Sonraki Haber >>

Bir anda yola itti

Bir anda yola itti

Nifak, şirkten ve küfürden daha tehlikelidir....

Nifak, şirkten ve küfürden daha tehlikelidir....

Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu

Kaza için yolu kapatan polis kaza kurbanı oldu

Timsah dolu havuza düştü

Timsah dolu havuza düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Askeriyede skandal görüntüler:

Askeriyede skandal görüntüler:

Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

Gerçek Zenginlik

Gerçek Zenginlik

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:49:05