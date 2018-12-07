Fidan ABD Senatosu'na gitti, Trump'la ilişkiler gerilebilir

MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın, ABD Kongresi'nde gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başknosolosluğu’nda öldürülmesi ile ilgili Kongre üyelerine bilgi verdiği belirtildi.







Habertürk yazarı Serdar Turgut, ABD kaynaklarının Hakan Fidan’ın Amerikan Kongre’sinde olduğunu ve kapalı kapılar ardında dar kapsamlı görüşmelerde Kaşıkçı cinayeti hakkında kongre üyelerine bilgi verdiğini aktardı.Turgut, Fidan’ın bir davet üzerine mi veya kimin daveti üzerine Kongre’ye geldiğinin açıklanmadığını söyledi.





CIA Başkanı Gina Haspel’in Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye’ye gelerek hem MİT yetkililerinden hem de devlet üst yönetiminden olayla ilgili bilgi aldığını hatırlatan Turgut, “Hakan Fidan’ın bu ziyaretinin Haspel’in ziyaretine bir karşılık olarak görülmesi de mümkün” yorumunu yaptı.





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Kaşıkçı cinayeti konusunda bazı Cumhuriyetçi Senatörler Muhammed bin Selman’ı suçlarken MİT Başkanı'nın elindeki bilgileri Senato'ya anlatması Amerikan kaynakları tarafından ilginç bir gelişme olarak yorumlandı. Söz konusu kaynaklar bu gelişmenin Beyaz Saray’dan tepki görmesinin ihtimal dahilinde olduğunu öne sürdü zira Senato ile Beyaz Saray arasında soğuk savaş var.