Samanyolu Haber /Gündem / Fiat ve Renault birleşmesinde geri adım /06 Haziran 2019 11:14

Fiat ve Renault birleşmesinde geri adım

Geçtiğimiz hafta FCA Group'un Renault'a birleşme için teklifte bulunması otomobil sektöründe büyük ses getirmişti. Bugün ise FCA Group'un birleşme teklifini geri çektiği duyuruldu.

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İtalyan-Amerikan otomotiv şirketi Fiat Chrysler, Fransız otomobil üreticisi Renault ile birleşme teklifini geri çekti.

Şirket bu açıklamayı Renault'nun yönetim kurulu üyelerinin teklif üzerinde bir karara varamamasından sonra yaptı.

Renault'nun açıklamasında, Fransız Hükümeti temsilcilerinin toplantıda teklifle ilgili erteleme talep etmeleri üzerine karar alınamadığı belirtildi.

Renault'nun en büyük hissedarı yüzde 15'i aşan payıyla Fransız devleti.

Şirketin yüzde 15'i de Japon otomobil üreticisi Nissan'ın. Nissan'ın yüzde 43'ü de Renault'ya ait.

Fiat Chrysler, Renault'ya birleşme teklifini geçen ayın sonunda yapmıştı. Şirket, bu birleşmeyle küresel bir otomotiv lideri doğacağını duyurmuştu.

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Dünyanın en büyük otomotiv şirketleri sıralamasında ilk iki sırada şu anda Volkswagen ile Toyota var.

Birleşme gerçekleşseydi, Fiat ve Renault, yılda 9 milyona yakın araç üretme kapasitesiyle dünyanın üçüncü en büyük üreticisi haline gelecekti.
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