Samanyolu Haber /Ekonomi / Fiat Cronos , Arjantin'e kaptırıldı /16 Kasım 2017 18:36

Fiat Cronos , Arjantin'e kaptırıldı

2007'den beri Bursa’da üretilen Fiat Linea yerini Fiat Cronos’a bırakmaya hazırlanıyor. Ancak Linea'nın yerini alacak olan Cronos, Türkiye’de değil Arjantin'de üretilecek.

Fiat Cronos , Arjantin'e kaptırıldı


Yapılan açıklamaya göre Fiat Cronos, Türkiye’de değil Arjantin’in Cordoba kentindeki FCA (Fiat Chrysler Automobiles) fabrikasında üretilecek. Aracın Mart 2018’de satışa sunulması planlanıyor. Tofaş'ın ilk jenerasyon Linea'yı ise filo şirketleri için sınırlı sayıda üretebileceği belirtiliyor.
 
Fıat linea üretim ile ilgili görsel sonucu170 milyon Euro yatırımla 2007 yılından bu yana üretilen ve yılda 60 bin adetlik üretim rakamlarına ulaşan Linea, 2012 yılında 25 milyon dolarlık bir yatırımla kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçmişti.
 
Türkiye’de özellikle filo şirketlerinin yoğun olarak talep ettiği Linea 10 yılda 500 bin adetlere yaklaşan bir üretime ulaştı. Tofaş’ın 3 modelden oluşan Fiat Egea Ailesi’ni üretmesi ve özellikle Avrupa’da büyük talep görmesi sonucu Linea son 2 yıldır biraz geri planda kalmıştı.
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