Samanyolu Haber /Gündem / Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti /30 Mayıs 2019 16:05

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Tayyip Erdoğan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklarken avukatlara yeşil pasaport verileceğini söylemesi Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kendinden geçirdi

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Erdoğan ve kurduğu demokrasi dışı düzene desteğini bazen örtülü bazen de açıktan sürdüren Feyzioğlu, kendisine yeşil pasaport verilecek olmasını uzun uzun alkışlayarak kutladı
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