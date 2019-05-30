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Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti
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Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti
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30 Mayıs 2019 16:05
Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti
Tayyip Erdoğan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklarken avukatlara yeşil pasaport verileceğini söylemesi Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kendinden geçirdi
Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti
Erdoğan ve kurduğu demokrasi dışı düzene desteğini bazen örtülü bazen de açıktan sürdüren Feyzioğlu, kendisine yeşil pasaport verilecek olmasını uzun uzun alkışlayarak kutladı
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