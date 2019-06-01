Feyzioğlu: Benim için niye alkışladı diyorlar, niye alkışlamayayım?

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu o görüntülerle ilgili konuştu. Feyzioğlu, "Türkiye'de görülmemiş bir katılımcılıkla hazırlanması sağlandı. Ben yaptım oldu denilmedi. Yoksa biz klasik olarak olmadı diyecektik. Şöyle bir bakacaktık olmamış diyecektik.Şimdi demiyoruz çünkü kendi cümlelerimizi görüyoruz. İnsanlarda şaşırıyor "Metin Feyzioğlu eden alkışladı?" Neden alkışlamasın on yıllardır nesillerden nesile devredilen sorunların çözüm haritasının konduğu bir belge" ifadelerini kulladı.