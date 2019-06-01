Samanyolu Haber /Gündem / Feyzioğlu: Benim için niye alkışladı diyorlar, niye alkışlamayayım? /01 Haziran 2019 12:28

Feyzioğlu: Benim için niye alkışladı diyorlar, niye alkışlamayayım?

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladığı sırada Erdoğan’ı alkışlamasına ilişkin olarak “Şaşırıyorlar 'Metin Feyzioğlu niye alkışladı' diyorlar. Niye alkışlamasın. Topluca çözümün konulduğu bir belge bu. Makul sürede yargılamayı böyle halledecekler” şeklinde konuştu.

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Türkiye Barolar Birliği (TBB)  Başkanı Metin Feyzioğlu o görüntülerle ilgili konuştu. Feyzioğlu, "Türkiye'de görülmemiş bir katılımcılıkla hazırlanması sağlandı. Ben yaptım oldu denilmedi. Yoksa biz klasik olarak olmadı diyecektik. Şöyle bir bakacaktık olmamış diyecektik.Şimdi demiyoruz çünkü kendi cümlelerimizi görüyoruz. İnsanlarda şaşırıyor "Metin Feyzioğlu eden alkışladı?" Neden alkışlamasın on yıllardır nesillerden nesile devredilen sorunların çözüm haritasının konduğu bir belge" ifadelerini kulladı.
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