Samanyolu Haber /Gündem / Fetvasını inkar etti! /10 Ağustos 2017 14:20

Fetvasını inkar etti!

Hayrettin Karaman 'yolsuzluk hırsızlık değildir' fetvasını inkar etti. Ancak 21 Aralık 2014'te yazdığı yazısında "Yolsuzluk başka hırsızlık başkadır" başlığını kullanmıştı.

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Hayrettin Karaman kendi fetvasını inkar etti

Sigara içen başörtülülerle ilgili söylediği sözler nedeniyle eleştiri bombardımanına tutulan Hayrettin Karaman, savunmaya geçti. 

Karaman'ın geçmişten beri AKP'yi kurtarmak için çarpıtılmış fetvalar verdiği örnekleriyle sosyal medyada paylaşıldı. 

Özellikle Karaman'ın 17/25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra verdiği "Yolsuzluk Hırsızlık değildir" fetvası çokça hatılatıldı.
 
Karaman bugünkü yazısında, "?Ben yolsuzluk hırsızlık değildir diyerek yolsuzluğa ve rüşvete fetva vermişim." diye bu paylaşımlara karşı çıktı.

Ancak arşivler Karaman'ın bu fetvasını doğruluyor.

Karaman,  21 Aralık 2014'te yazdığı yazısında "Yolsuzluk başka hırsızlık başkadır" başlığını kullandı. Bu tezini uzun uzun savunan Karaman, hüküm giymediği sürece siyasetçilere "hırsız" denilemeyeceğini söyledi. 

17/25 Aralık soruşturmaları yeni atanan savcılar tarafından takipsizlik kararıyla kapatılınca da hüküm oluşmadığı için Karaman'a göre hırsızlıktan söz etmek mümkün olmadı. 
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