Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlandı /17 Eylül 2018 10:45

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlandı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin haftalık Bamteli sohbeti Herkul.org internet sitesinde yayınlandı .

Nasıl dua etmeli?

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:

* Âhiret ve ebedî saadet yolunda bütün imkânlar seferber edilmeli, dünya için de “nasibi unutmama” esasına bağlı kalınmalıdır.

* “Ey kalbleri evirip çeviren Allah’ım, kalblerimizi dininde sabit kıl.”

* “Ve yüzler de olacaktır ki, o gün, ümitsiz ve asık; bel kırıcı bir belaya uğrayacakları kaygısını taşıyan...”

* “Hiç korkmayın, tasalanmayın ve vaad olunduğunuz Cennet ile müjdelenip sevinin!”

* Hudeybiye, Müslümanlar için daha sonraki günler adına sürpriz inkişaflara gebe tam bir fetih olmuştu; Mekke Fethi ise, Hudeybiye Sulhu’nun sadece bir buuduydu.

* “Kâbe’nin Rabbine yemin ederim ki kurtuldum/kazandım!..”

* Asıl kurtulma ve kazanma, âhirete müteveccih yaşayan, Cemâlullah’ı müşahedeye, rızaya ve Rıdvan’a müştak olan ve ebedî saadet uğrunda varını yoğunu feda etmeye âmâde bulunan insanın fevz ü necâtıdır.

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