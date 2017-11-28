Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Avukatlarından 'Zarrab Davası' açıklaması /28 Kasım 2017 19:19

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Avukatlarından 'Zarrab Davası' açıklaması

Fethullah Gülen’in avukatları twitter hesapından yaptıkları açıklamada Fethullah Gülen ile Zarrab davasının ilişkili olduğu iddialarını yalanladı

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Fethullah Gülen’in avukatları twitter hesapından bir açıklama yaptı. ABD Federal Yargısı tarafından yürütülen Reza Zarrab davasının iktidar partisi ve medyası tarafından Hizmet Hareketiyle ilişkilendirilmeye çalışıldığını hatırlatan avukatlar, “Hizmet Hareketi, evrensel insani değerleri ve hukukun üstünlüğünü benimsemiş bir hareket olup, Türkiye ya da dünyanın herhangi bir ülkesinde ki yargısal sürece ilişkin tek tukumu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki ilke ve haklara uygun yargılama yapılmasını talep etmek olacaktır. Bunun dışında bir talebi ya da beklentisi olamaz.” ifadesini kullandı.

İşte o açıklama;


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