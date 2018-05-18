Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi bu sene de Mc Tv'de

Fethullah Gülen Hocaefendi ile mukabelenin ilk canlı yayını Amerika saatiyle 19 Mayıs Cumartesi saat 18.30'da, Avrupa saatiyle 19 Mayıs Cumartesi'yi 20 Mayıs Pazar'a bağlayan gece 00.30'da ve Türkiye saatiyle 01.30'da Mc Tv'de canlı ekrana gelecek.







Bu özel yayın MC TV'nin yanında aynı zamanda Mc Tv'nin ios ve Android uygulamaları, Youtube ve sosyal medya hesaplarıyla Merih Fm ile ozgurherkul.org'dan da canlı olarak izlenebilecek.



