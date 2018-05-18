Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi bu sene de Mc Tv'de

Fethullah Gülen Hocaefendi ile mukabelenin ilk canlı yayını Amerika saatiyle 19 Mayıs Cumartesi saat 18.30'da, Avrupa saatiyle 19 Mayıs Cumartesi'yi 20 Mayıs Pazar'a bağlayan gece 00.30'da ve Türkiye saatiyle 01.30'da Mc Tv'de canlı ekrana gelecek.
Bu özel yayın MC TV'nin yanında aynı zamanda Mc Tv'nin ios ve Android uygulamaları, Youtube ve sosyal medya hesaplarıyla Merih Fm ile ozgurherkul.org'dan da canlı olarak izlenebilecek.
MC TV Uydu frekans bilgileri
Hotbird 13° E
Alış Frekansı: 11.054 MHz
Polarizasyon :Horizontal (H)
Symbol Rate :27500
FEC Rate: 5/6
Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan MC TV'nin yayını www.mceu.tv web sitesinden ve Youtube kanalından da canlı olarak izlenebiliyor. MC TV You Tube Kanalı
Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan ve mceu.tv internet adresinden canlı olarak seyredilebilen kanala aynı zamanda Youtube üzerinden de erişmek mümkün.
MC EU TV yayınına cep telefonunuzdan iOS ve Android uygulamalarını indirerek de ulaşabilirsiniz