Fethullah Gülen Hocaefendi ile mukabele

Pensilvanya'da sabah ve ikindi namazlarından sonra talebelerle birlikte yaklaşık iki saat süren mukabele faslının her birinde Kur’an-ı Kerim’den on sayfa okunuyor, daha sonra ayetlerin mealleri üzerinde duruluyor ve gerektiğinde farklı eserlere müracaat ediliyor.



Bu sene ikinci defa Cumartesi akşamı MC EU TV'den canlı olarak yayınlanan mukabelede Hûd Sûresi’ni okundu.





Canlı yayın mukabeleyi kaçıran ya da tekrar seyretmek isteyenler için tekrarı Youtube üzerinden yayınlandı







