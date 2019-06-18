Samanyolu Haber /Teknoloji / Ferrari'den hibrit otomobil! /18 Haziran 2019 16:40

Ferrari'den hibrit otomobil!

Spor otomobil markası Ferrari, SF90 Stradale ile bir ilke imza attı. Yeni modelde Ferrari’nin içten yanmalı motoruyla üç adet elektro motoru birlikte kullanıldı.

Boyundan büyük işe kalkıştı

Ferrari, 2,5 saniyede 100 km hıza ulaşabilen PHEV (Plug-in Hibrit Elektrikli Araç) ve aynı zamanda dört tekerlekten çekişli bir spor otomobil üretti.

Ferrari, SF90 Stradale adını verdiği yeni hibrit hiper otomobilini tanıttı. SF90 Stradale, Ferrari’nin içten yanmalı motorla üç adet elektro motoru bir arada kullanan ilk PHEV (Şarj edilebilir Hibrit Elektrikli Araç) aracı olmasıyla öne çıkıyor. 

SEKİZ VİTESLİ ÇİFT KAVRAMALI OTOMATİK ŞANZIMAN

Elektro motorlardan ikisi ön aksta konumlandırılırken bir tanesi ise içten yanmalı motor ile sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanın arasına entegre ediliyor. 

İçten yanmalı motor ve elektromotorlar 1000 HP toplam sistem gücü üretiyor. 

1.000 beygirlik (HP) HİBRİT GÜÇ SF90 Stradale’da görev yapan 90 derece açılı V8 silindirli turbo beslemeli motor 780 HP ile Ferrari tarihinin en yüksek güç üretimine sahip sekiz silindirli motoru olarak öne çıkıyor. 

 SF90 Stradale, Ferrari’nin içten yanmalı motorla üç adet elektro motoru bir arada kullanan ilk PHEV (Şarj edilebilir Hibrit Elektrikli Araç) aracı olmasıyla öne çıkıyor. 

FORMULA 1'DE KULLANILAN TEKNOLOJİ

Diğer 220 HP gücü ise üç adet elektromotor tarafından sağlanıyor. Bunlardan biri arka aksta bulunuyor ve motor jeneratör birimi olarak görev yapıyor. 

Formula 1’den transfer edilen bu yapıda elektromotor içten yanmalı motor ile çift kavramalı şanzıman arasında konumlandırılıyor. 

Ön aksta ise iki adet elektromotor yer alıyor. Bu gelişmiş sistem daha karmaşık bir sürüş deneyimi sunmanın aksine sürücünün sadece dört sürüş modundan birini seçerek tamamen sürüşe odaklanmasını sağlıyor. 

DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ SİSTEMİ 

Gelişmiş kontrol ünitesi; içten yanmalı V8 motor, elektro motorlar ve aküler arasındaki güç akışını yöneterek arka planda tüm yönetimi sorunsuzca gerçekleştiriyor. 

SF90 Stradale aynı zamanda dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan ilk Ferrari spor otomobili olmasıyla da dikkati çekiyor. 

Hibrit sistemin üretmiş olduğu etkileyici gücün gelişmiş güç ve aktarma organları tarafından dört tekerlek üzerinden yola güvenle aktarılması benzersiz performans değerlerini beraberinde getiriyor. 

Ferrari SF90 Stradale, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2,5 saniyede tamamlarken, 0-200 km/s hızlanmasını ise sadece 6,7 saniyede tamamlıyor. 
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