Ferman Erdoğan'ınsa dağlar bizimdir!

Kaz Dağları'nda altın madenine karşı bir araya gelen binlerce kişi, ağaçların kesilmesine karşı şantiye alanına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşten önce çevrecilerin kaleme aldığı "Kaz Dağları Andı" okundu.



"HEPİNİZİ BALABAN TEPE'YE BEKLİYORUZ"

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Bu Kaz Dağları’nı kurtarma eylemidir. Kaz Dağları dünyanın ikinci oksijen üreten dağıdır. Bu dağ altıncılar tarafından talan edilmektedir. Sizleri bu mücadelemizde yanımızda görmek istiyoruz. Hepinizi Kirazlı-Balaban tepeye bekliyoruz." dedi.

Altın madeni için Kaz Dağları'nda şu ana kadar 200 bin ağaç katledildi. Kanadalı Alamos Gold şirketinin taşeronluğunu Doğu Biga Madencilik şirketi üstleniyor.

KANADA BAŞBAKANI'NA MEKTUP

Gökhan, “Orman Bakanlığı'nın verdiği ağaç sayısı doğru değil. Sesimizi sadece Türkiye’de değil dünyada da duyuracağız. Kanada Başbakanı’na (Justin Trudeau) mektup yazıldı. Hukuki süreç devam edecek. Sonuç alıncaya kadar mücadeleye devam.” ifadelerini kullandı.

MOĞOLLAR VE FAZIL SAY KONSER VERECEK

Büyük Su ve Vicdan Nöbeti çerçevesinde Moğollar grubu da bugün Çanakkale şehir merkezinde tabiat katliamına tepki göstermek için konser verecek.

Kaz Dağları’nda çevre katliamının bitirilmesi ve kamuoyunun tepkisinin çekilmesi için dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say 18 Ağustos’ta firmanın faaliyet gösterdiği alanda konser verecek.





Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce kişi protesto amacıyla bölgede buluştu.







Binlerce kişi Çanakkale’de Kirazlı bölgesinde devam eden altın madeni arama çalışmalarına ve Kaz Dağları'nda yapılan doğa katliamına tepki gösterdi.







Konuşmalardan sonra Balabak mevkiindeki etkinlik sona erdi. Binlerce yurttaş maden sahasına doğru yürüyüşe geçti.







Su ve Vicdan Nöbeti'nin büyük buluşmasında binlerce kişi Türkiye saati ile 13:30 civarında tel örgülerle korunan şantiye alanına girdi. Grup burada bir basın açıklamasında yaptı.

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Çevreciler Kaz Dağları'nda katliamın devam ettiği altın madeni şantiyesine "Siyanür" tabelası ile böyle dikkat çekti.



