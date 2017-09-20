Ferit Şahenk, Garanti Bankası'nı bıraktı

Ferit Şahenk, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti. Şahenk’in, Doğuş Holding’de çalışmalara yoğunlaşmak istediği belirtildi.

Ferit Şahenk’in istifası, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamayla duyuruldu. Şahenk’in bugün istifasını verdiği ve yerine başkan vekili Süleyman Sözen’in getirildiği aktarıldı. Garanti Bankası’nın açıklaması şöyle:

“Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Faik Şahenk 19 Eylül 2017 tarihi itibari ile Bankamızdaki Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden, Doğuş Holding ve Doğuş Grubu Şirketleri bünyesindeki çalışmalarına yoğunlaşmak adına istifa ettiğini tarafımıza bildirmiştir. Yönetim Kurulumuz 19 Eylül 2017 tarihinde toplanarak Sayın Şahenk’in istifasını kabul etmiş olup, söz konusu istifa sonrası boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Başkan Vekili Sayın Süleyman Sözen’in, Başkan Vekilliği görevine ise Sayın Jorge Saenz-Azcunaga Carranza’nın atanmasına karar vermiştir. İstifa nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atama hususu ise önümüzdeki dönemlerde karara bağlanacaktır.”





Geçtiğimiz Şubat ayında, Garanti Bankası’nın büyük ortağı İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’nın (BBVA), Doğuş Grubu’na ait yüzde 9.95’lik hissesini aldığı açıklanmıştı. Hisse devri mart ayında gerçekleşmiş ve Ferit Şahenk’in yönetim kurulu başkanlığını sürdüreceği belirtilmişti.