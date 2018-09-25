Ferhat Tunç pişman olmadı; Bir yıl 11 ay 12 gün hapis cezası aldı

Sözcü’den Can Özçelik’in haberine göre İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, savunma yapan Tunç şöyle konuştu: “Ben sanatçıyım. Sanatçı toplumsal değerleri savunan bir aydındır. Sanatın ilkelerine sahip çıkıyorum. Sanatçı koşullara ve iktidara göre hareket etmez. Böyle yapması sanata ihanettir. Sanat ve sanatçılar bir ideolojiye sığdırılamaz. Kobani sürecini yakından takip eden bir sanatçıyım. Son albümüm Kobani ismini taşıyor.”





Suçlamaların önyargılı olduğunu ifade eden Tunç, pişman olmadığını söyledi.





Mahkeme heyeti, Tunç’u ‘silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın ve onun uzantısı olan YPG ve YPJ’nin propagandasını yapmak‘ suçundan bir yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırdı.

