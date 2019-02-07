Samanyolu Haber /Spor / 'Fenerbahçe'nin kümede kalma şansı %50'den 60'a yükseldi' /07 Şubat 2019 02:46

'Fenerbahçe'nin kümede kalma şansı %50'den 60'a yükseldi'

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Fenerbahçe'nin kümede kalma şansı için "Yüzde 50’den yüzde 60’a yükseldi" dedi.

SHABER3.COM

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu, Telegol'e açıklamalar yaptı. Başkan Ali Koç'un politikalarını eleştiren Uslu, Fenerbahçe'nin kümede kalma olasılığı ile ilgili de ilginç bir tahminde bulundu. Uslu'nun sözlerinden satır başları şöyle:

'BİZİM YAPTIĞIMIZ HATALARI YAPTI'

— Aziz Başkan ve yönetimi görevdeyken en büyük hatası İtalyan menajer Giuliano Terraneo'yu getirmesi oldu. Sanki Ali Koç o dönemdeki başarısızlığı görmemiş gibi gitti, ilk iş olarak Fransız Damien Comolli'yi takımın başına getirdi. İşte bizim yaptığımız hatayı yaparsan sonuç böyle olur.

'AYKUT HOCA KALSAYDI, ŞAMPİYONDU'

— Hasan Çetinkaya bugüne kadar hiçbir şaibesi olmayan tertemiz bir çocuk. Hep Fenerbahçe'nin başarısı için çalıştı. Aykut Kocaman'ı da 45 gün oyaladılar ve gönderdiler. Sonuç yine hüsran. Hasan ve Aykut Hoca kalsaydı bu takım yine şampiyonluğun en güçlü adayı olurdu.

'KOÇ GÖREVE GELİNCE İCRA TAKİBİ GELDİ'

-Ali Koç ve ekibi gelir gelmez evime icra takibi geldi. Bilmiyoruz, haberimiz yok dediler. Ama geldi mi, geldi. Ben basketbol aşığı bir insanım. Ülker Sports Arena kurulduğundan beri 4 koltuğum vardı saha içinden. Bu sene vermediler 4 koltuğu. Gerekçe olarak eski yöneticilere koltuk veremiyoruz dediler. Neden? Anlaşılır gibi değil. Biz ne yaptık kardeşim?

'FENERBAHÇE BAŞKANI ÖYLE POZ VERMEZ, VERMEMELİ'

— 15 gol, 6 asistle üstelik son 6 maçı sakat sakat oynayan Giuliano'yu çok ucuza bıraktılar. Josef ve Fernandao yok pahasına satıldı. Slimani, Frei gibi vasıfsız adamlar alındı. Düşünün şu an takımın en iyi iki adamı, 6 aydır oynamayan Volkan ve Dirar. Hasan Çetinkaya ve Aykut Kocaman gönderildi ve takımın kimyası bozuldu. Ali Koç'un en büyük hatası düzeni bozmak oldu. Ben Ali Koç'tan Aziz Yıldırım dönemindeki istikrarın devam etmesini, yaptığımız hataları yapmamasını beklerdim. Soyunma odasına girmeyeceğim dedi, girdi. O zaman ne anladım ben bu işten. Fenerbahçe başkanı kamuoyuna başı iki elinin arasında görüntü vermez, vermemeli.

'KÜMEDE KALMA ŞANSIMIZ YÜZDE 60'A YÜKSELDİ'

— Elbette Fenerbahçemizin başarılı olmasını çok isterim. Şu ana kadar büyük hayal kırıklığı var. Kümede kalma şansımız yüzde 50'den yüzde 60'a yükseldi."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Fenerbahçe'nin kümede kalma şansı %50'den 60'a yükseldi' Sonraki Haber >>

İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor!

İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor!

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Kenetlenmeliyiz...

Kenetlenmeliyiz...

Karları temizlerken çatıdan düştü

Karları temizlerken çatıdan düştü

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:27:50