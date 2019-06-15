Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin ilk transferi açıklandı /15 Haziran 2019 19:48

Fenerbahçe'nin ilk transferi açıklandı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de ilk imza geldi

SHABER3.COM

Fenerbahçe, Wolfsburg'un 21 yaşındaki sağ beki Murat Sağlam'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Wolfsburg'un 21 yaşındaki sağ beki Murat Sağlam'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi sağlam, geçen sezon Wolfsburg 2 takımıyla Almanya Regionalliga'da mücadele eden Sağlam, 26 amçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.

Murat Sağlam kimdir?

Fenerbahçe’nin Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’den renklerine bağladığı Murat Sağlam, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta 6 gol 4 de asistle oynadı. 

Fenerbahçe, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen ve ay sonu sözleşmesi eline alacak olan 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. 

Geçtiğimiz sezon Almanya 4. Lig’de 25 maça çıkan Sağlam, forma giydiği maçlarda 6 gol 4 de asist yaptı. 2 maç da kupada mücadele eden Sağlam, dakika aldığı bu müsabakalarda skora katkı yapamadı. 

Asıl mevkisi sağ bek olan 21 yaşındaki oyuncu, sol açık ve on numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Türkiye U21 takımında da forma giyen gurbetçi oyuncu, ay-yıldızlıların 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Kosova ile yaptığı maça ilk 11’de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

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