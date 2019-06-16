Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin borcu 3,5 milyar TL /16 Haziran 2019 16:18

Fenerbahçe'nin borcu 3,5 milyar TL

Fenerbahçe Kulübü ve bağlı olduğu ortakların 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 TL borcu olduğu kaydedildi. Bazı borçlarda 1 TL’lik kur artışı Sarı-Lacivertli kulübü 300 milyon TL zarara uğrattı.

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Ülker Stadyumu'nda bugün gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul toplantısında Fenerbahçe Kulübü'nün borcu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Fenerbahçe Kulübü ve bağlı olduğu ortaklarının borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 TL olduğunu ifade etti. 

FENERBAHÇE'NİN DÖVİZE KARŞI HASSA BİR YAPISI VAR

Faaliyetlerin büyük bir kısmının döviz cinsinden olduğunu kaydeden Karaçam, "Fenerbahçe'nin dövize karşı hassas bir yapısı var. Döviz varlıklarımız, döviz borçlarımızdan 300 milyon dolar daha az. Kurlarda artış olduğu zaman dövizli borçlarımızın çokluğu nedeniyle zarar ediyoruz. Her 1 TL’lik kur artışı bize o dönem içinde 300 milyon liralık zarara sebep oluyor." dedi. 

Karaçam zararın 2017 yılı sonunda 1 milyar 461 milyon TL iken, 2018 yılı sonunda 1 milyar 912 milyon TL'ye yükseldiğini ifade etti. 

GELİR İKİYE KATLANDI, YİNE DE ZARAR ETTİ

"2017'de 763 milyon lira gelir üretmişiz. 2018'de 1 milyar 260 milyon TL gelir, 242 milyon lira da bağış gelirleri olmuş." diyen Karaçam, iki katı gelir elde edilmesine rağmen kulübün zarar etmekten kurtulamadığını söyledi. 

Karaçam, "Çünkü giderlerimiz 1 milyar 034 milyon liradan 1,4 milyar liraya yükselmiş. İki katı kadar gelir elde etmemize rağmen toplamda dönem zararı 598 milyon liradan, 570 milyon liraya inmiş." dedi.

Fenerbahçe Kulübü’nün bağımsız denetçi firması adına konuşan Kaan Birdal, süreklilik açısından ciddi şüphe olduğunu ifade etti. 

İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ AÇISINDAN ENDİŞE VERİCİ

Kulübün öz kaynaklarının negatifte olduğunu aktaran Kaan Birdal, "31 Aralık 2018 itibarıyla grubun net dönem zararının 569 milyon 899 bin 139 lira olduğuna, aynı tarih itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin dönem varlıklarını 831 milyon 404 bin 18 lira geçtiğine ve net öz kaynaklarının negatif 1 milyar 912 milyon 411 bin 791 lira olduğuna değinen tabloya dikkati çekeriz. Bu durum işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi bir şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığını göstermektedir," diye konuştu.

Selim Çeçen de yaptığı sunumda başkan Ali Koç'un sermaye artışına 237 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.
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