Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçeliler akın etti, St. Petersburg biletleri 6 bin TL'ye fırladı /20 Şubat 2019 10:34

Fenerbahçeliler akın etti, St. Petersburg biletleri 6 bin TL'ye fırladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Şubat'ta Rus temsilcisi Zenit ile St. Petersburg´ta karşılaşacak. Fenerbahçe taraftarının, Rusya'ya gitmek için uçak biletlerine yoğun ilgisi Türk Hava Yolları'nın İstanbul - St. Petersburg uçuşunun bilet fiyatının tek yönde 4 kat artarak 6 bin liraya çıkmasına yol açtı.

SHABER3.COM

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında İstanbul'da konuk ettiği Zenit'i 1-0 yenen Fenerbahçe, 21 Şubat Perşembe günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde tur atlama mücadelesine çıkacak. Birçok sarı lacivertli taraftar da Rusya'da takımı yalnız bırakmayacak.

Taraftarların yoğun ilgisini gören tur şirketleri de maç için 3 günlük özel tur programları düzenledi. Turların birçoğunda yer kalmadı.

Sözcü'de yer alan habere göre, taraftarların ilgisi uçak bilet fiyatlarını da etkiledi. St. Petersburg kentine bilet fiyatları da özellikle 20 ve 21 Şubat tarihlerinde dikkat çekici rakamlara ulaştı.

Normal günlerde Türk Hava Yolları'nın tek yönde 1,500 ile 1,750 lira arasında olan İstanbul- St. Petersburg uçuşları yoğun ilgiden dolayı Çarşamba ve Perşembe günü 6 bin liraya kadar yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçeliler akın etti, St. Petersburg biletleri 6... Sonraki Haber >>

Eyüp Sultan Camii'nde skandal: İmam Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi

Eyüp Sultan Camii'nde skandal: İmam Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi

Yarışta 21 araç birbirine girdi

Yarışta 21 araç birbirine girdi

İki kafadar dükkanı yakarken kendilerini yaktılar

İki kafadar dükkanı yakarken kendilerini yaktılar

'Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet'

'Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet'

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun

Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'

'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'

Romanya Parlamentosu'ndan: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz

Romanya Parlamentosu'ndan: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz

Erdoğan'ın Putin'e 'Bu araç zırhlı mı' sorusu güldürdü

Erdoğan'ın Putin'e 'Bu araç zırhlı mı' sorusu güldürdü

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:38:29