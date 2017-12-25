Samanyolu Haber /Gündem / Fenerbahçeli tribün lideri öldürüldü /25 Aralık 2017 00:25

Fenerbahçeli tribün lideri öldürüldü

Fenerbahçeli tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak, dün akşam silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Altunkaynak, yaşamını yitirdi.

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Genç Fenerbahçeliler grubunun tribün liderlerinden olduğu belirtilen Mehmet Altunkaynak, İstanbul’un Güngören ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altunkaynak, hayatını kaybetti.

Genç Fenerbahçeliler grubunun önderlerinden olan ve “Dadaş Mehmet” lakabıyla tanınan Mehmet Altunkaynak, dün akşam, Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıktı. Bu sırada otomobilden inen bir kişi Altunkaynak’ın yanına gitti ve ateş etti. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altunkaynak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerde, 17 el ateş edildiği ve Altunkaynak’a 9 merminin isabet ettiği belirlendi. Altunkaynak’ın cenazesi otopsi için Adli tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Altunkaynak’ın cenazesinin, yarın öğle namazının ardından Güngören Kuyulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Görgü tanığı ve Altunkaynak’ın arkadaşı Mustafa Göl, “Elinde çayla geldi, arkadan biri gelip mermileri saydırdı, sonra kaçtı. 20-25 yaşlarında biriydi” dedi.
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