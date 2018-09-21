Fenerbahçe'de Zagreb Faciası: 4-1

Maksimir Stadı'nda oynanan mücadele temsilcimiz Fenerbahçe'nin golünü 46. dakikada Neustadter atarken ev sahibi Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Sunjic, 27. ve 57. dakikalarda Hajrovic ve 60. dakikada Dani Olmo kaydetti. Bu sonucun ardından Dinamo Zagreb Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken, Fenerbahçe Zagreb'den eli boş döndü. Sarı lacivertli ekip bu sezon Cocu ile çıktığı 8 resmi maçta 5 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 galibiyet aldı.





Stat: Maksimir

Hakemler: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere)



Dinamo Zagreb: Livakovic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Rrahmani, Stojanovic, Sunjic, Gojak, Hajrovic (Dk. 81 Doumbia), Orsic (Dk. 76 Kadzior), Gavranovic (Dk. 85 Budimir), Olmo

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Reyes, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Alper Potuk (Dk. 80 Slimani), Benzia (Dk. 65 Jailson), Chahechouhe (Dk. 64 Barış Alıcı), Frey

Gol: Dk. 16 Sunjic, Dk. 27 ve Dk. 57 Hajrovic, Dk. 60 Olmo (Dinamo Zagreb), Dk. 47 Neustaedter (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 44 Hajrovic, Dk. 64 Gojak, Dk. 77 Sunjic, (Dinamo Zagreb), Dk. 63 İsmail Köybaşı, Dk. 69 Eljif Elmas (Fenerbahçe)





Fenerbahçe'nin ilk Hırvat rakibi

Fenerbahçe, daha önce Avrupa kupalarında hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmezken, Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb, sarı-lacivertlilerin bu ülkeden ilk rakibi oldu. Dinamo Zagreb ise daha önce eski adıyla UEFA Kupası elemelerinde bir kez Beşiktaş ile bir kez de Trabzonspor ile eşleşmişti.





Eski Galatasaraylı kadroda







Bir dönem Galatasaray forması giyen Bosna Hersekli futbolcu İzet Hajrovic, Fenerbahçe karşısında sahada yer aldı. 2013-2014 sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Hajrovic, geçen sezon ortasında Zagreb ekibine transfer olmuştu.





Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi





Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçına Hırvat taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı 20 bin civarında Hırvat taraftar izlerken, Türkiye'den ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen sarı-lacivertli taraftarlar da takımlarını destekledi