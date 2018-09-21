Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de Zagreb Faciası: 4-1 /21 Eylül 2018 00:43

Fenerbahçe'de Zagreb Faciası: 4-1

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu.

SHABER3.COM

Maksimir Stadı'nda oynanan mücadele temsilcimiz Fenerbahçe'nin golünü 46. dakikada Neustadter atarken ev sahibi Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Sunjic, 27. ve 57. dakikalarda Hajrovic ve 60. dakikada Dani Olmo kaydetti. Bu sonucun ardından Dinamo Zagreb Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken, Fenerbahçe Zagreb'den eli boş döndü. Sarı lacivertli ekip bu sezon Cocu ile çıktığı 8 resmi maçta 5 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 galibiyet aldı.

Stat: Maksimir 
Hakemler: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere) 
Dinamo Zagreb: Livakovic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Rrahmani, Stojanovic, Sunjic, Gojak, Hajrovic (Dk. 81 Doumbia), Orsic (Dk. 76 Kadzior), Gavranovic (Dk. 85 Budimir), Olmo 
Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Reyes, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Alper Potuk (Dk. 80 Slimani), Benzia (Dk. 65 Jailson), Chahechouhe (Dk. 64 Barış Alıcı), Frey 
Gol: Dk. 16 Sunjic, Dk. 27 ve Dk. 57 Hajrovic, Dk. 60 Olmo (Dinamo Zagreb), Dk. 47 Neustaedter (Fenerbahçe) 
Sarı kartlar: Dk. 44 Hajrovic, Dk. 64 Gojak, Dk. 77 Sunjic, (Dinamo Zagreb), Dk. 63 İsmail Köybaşı, Dk. 69 Eljif Elmas (Fenerbahçe) 

Fenerbahçe'nin ilk Hırvat rakibi 
Fenerbahçe, daha önce Avrupa kupalarında hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmezken, Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb, sarı-lacivertlilerin bu ülkeden ilk rakibi oldu. Dinamo Zagreb ise daha önce eski adıyla UEFA Kupası elemelerinde bir kez Beşiktaş ile bir kez de Trabzonspor ile eşleşmişti. 

Eski Galatasaraylı kadroda 

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bosna Hersekli futbolcu İzet Hajrovic, Fenerbahçe karşısında sahada yer aldı. 2013-2014 sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Hajrovic, geçen sezon ortasında Zagreb ekibine transfer olmuştu. 

Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi 

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçına Hırvat taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 
Karşılaşmayı 20 bin civarında Hırvat taraftar izlerken, Türkiye'den ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen sarı-lacivertli taraftarlar da takımlarını destekledi
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  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
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  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
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