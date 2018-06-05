Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi resmen başladı...

Tüm yönetim kurulu üyelerinin tek tek tanıtılmasının ardından Yaşa Fenerbahçe marşıyla Ali Koç da platforma geldi. Taraftarlar Yaşa Fenerbahçe nakaratını hep bir ağızdan söyledi. Ali Koç tezahürat nedeniyle bir süre konuşmasına başlayamadı. ''Ben de size aşığım ne derlerse desinler, söylediklerinizi duydu, annem şaşırdı, alışacak o da'' diye söze başladı yeni başkan. Taraftarları susturamayınca saygılı olma çağrısına geçen Ali Koç, gelmiş geçmiş en değişik seçime Fenerbahçe'nin sahne olduğunu belirtti. Seçimle ilgili endişeleri Vefa Küçük'ün boşa çıkardığını belirterek teşekkür eden Ali Koç, tribündekilere ve tüm Türkiye'ye ''Fark ettiniz mi Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, farklılığını, ayrıcalığını'' diye seslendi. ''Bu büyüklüğün bilincinde olarak yaşayın, her adımınızı atın'' dedi. Fenerbahçe'ye gelip gidenlerle, olası transferle ilgili başlayan haberlere kendisi açıklamadıkça itibar edilmemesini isteyen Ali Koç, taraftara ''En büyük transfer sizsiniz, en büyük transfer felsefe değişikliği'' diye hitap etti. ''Ülkemizde Fenerbahçe dostu düşmanından daha büyük bir kulüp olmalı. Fenerbahçe şampiyon olduğunda, taraftar olmayan vatandaş dabaşka kulüplerin taraftarları da memnun olsun'' vurgusu yapan yeni başkan ''Sevilmek istiyorsak önce biz seveceğiz, saygı duyulmak istiyorsak önce biz sayacağız'' dedi. ''Şampiyon yapmayacağım sizi, hep beraber şampiyon olacağız'' diye konuştu.