Fenerbahçe yönetiminden Aykut Kocaman açıklaması

Fenerbahçe, bugün Habertürk’te yayımlanan ve Fenerbahçe yönetiminin Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın geleceğini masaya yatıracağını iddia eden haber üzerine kulübün resmi internet sitesinden bir yalanlama yayınladı.



Açıklamada “Cehennem donana dek Aykut Kocaman” ifadeleri yer alırken şu sözlere yer verildi:

Bugünkü Habertürk Gazetesi’nde “Kocaman Viraj” başlığıyla yayınlanan, sonrasında da bir çok internet sitesi tarafından da ciddiye alınarak kullanılan haber yalandır.





Alanya ve Beşiktaş maçlarının kader maçları olarak nitelendirildiği ve hocamız Sayın Aykut Kocaman’ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddia edilen haber, en hafif tabirle terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır.





Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini, uygun tabirle “Cehennem donana dek Aykut Kocaman” düşüncesiyle yolumuza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.





FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”