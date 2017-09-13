Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe yönetiminden Aykut Kocaman açıklaması /13 Eylül 2017 20:10

Fenerbahçe yönetiminden Aykut Kocaman açıklaması

Fenerbahçe, Teknik Direktör Aykut Kocaman'la yolların ayrılabileceği yönünde gün içinde çıkan haberlere karşın bir yalanlama yayınladı. Açıklamada, "Cehennem donana dek Aykut Kocaman" ifadelerine yer verildi.

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Fenerbahçe, bugün Habertürk’te yayımlanan ve Fenerbahçe yönetiminin Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın geleceğini masaya yatıracağını iddia eden haber üzerine kulübün resmi internet sitesinden bir yalanlama yayınladı.

Açıklamada “Cehennem donana dek Aykut Kocaman” ifadeleri yer alırken şu sözlere yer verildi:
Bugünkü Habertürk Gazetesi’nde “Kocaman Viraj” başlığıyla yayınlanan, sonrasında da bir çok internet sitesi tarafından da ciddiye alınarak kullanılan haber yalandır.

Alanya ve Beşiktaş maçlarının kader maçları olarak nitelendirildiği ve hocamız Sayın Aykut Kocaman’ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddia edilen haber, en hafif tabirle terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır.

Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini, uygun tabirle “Cehennem donana dek Aykut Kocaman” düşüncesiyle yolumuza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”
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