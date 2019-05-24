Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe yönetiminde istifa /24 Mayıs 2019 20:12

Fenerbahçe yönetiminde istifa

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen kulüpteki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Eski Kulüp Başkanı Ali Şen'in oğlu olan Metin Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile Fenerbahçe Spor Kulübü yonetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Şen sosyal medya hesabından istifa kararı alma nedenini de yazılı olarak paylaştı.

Metin Şen, yaptığı yazılı açıklamada, Ali Koç başkanlığındaki yönetim olarak 3 Haziran 2018'de göreve geldiklerini belirterek, "Göreve başladığımız tarihten bir süre sonra yönetim anlayışımızdaki farklı görüşler sebebiyle uygun görülen görevlerimden 2018 kasım ayında istifa etmiştim. Bunun en büyük sebebi kulüp için planladığımız çalışmalara, uzun vadeli planlamalara, yapısal reformlara ve yeniden yapılanmalara şahsım adına katkı sağlayamadığımı görmem oldu." ifadelerini kullandı.

Yönetim anlayışının, ekip çalışması neticesinde kararların tartışılarak alınması ve uygulanması olduğunu aktaran Şen, şunları söyledi:

"Görev süremde bu anlayışı göremediğim gibi gelecek dönemlerde de bu anlayışın devam edeceğine, yapılanma ve reformları hayata geçirmede şahsım adına bir yönetim kurulu üyesi olarak daha fazla katkıda bulunamayacağıma inanıyorum. Daha evvelki dönemlerde de dile getirdiğim üzere, ortada bir başarısızlık varsa bu başarısızlıkta katkısı olanların bir öz eleştiri yapması gerektiğini savundum.

Her ne kadar karar mekanizmalarında gerektiği gibi yer almasam da bir yönetim kurulu üyesi olarak alınan kararlarda herkes kadar benim de payımın olduğunu düşünüyorum. Tüm bunların ışığında, üzülerek Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'ndaki görevimden ayrılmamın doğru olacağını düşünüyor ve bu asil görevden 24 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla istifa ettiğimi açıklamak istiyorum."

Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Metin Şen, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu vesileyle birlikte yola çıktığımız ve kader birliği yaptığımız yönetim kurulundaki tüm dostlarıma, bizlere bu asil görevi teveccüh ederek veren Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul üyelerine, yönetimde olduğum sürece desteklerini, yönlendirmelerini, fikirlerini, olumlu ya da olumsuz eleştirilerini esirgemeyen Fenerbahçe'ye gönül vermiş taraftarlarımıza, en önemlisi de beni değerli ekibine dahil ederek yönetim kurulu üyeliğine layık gören başkanımız Sayın Ali Koç'a teşekkürlerimi sunuyor bundan sonraki görev süresinde kendisine ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. Son olarak kendimi bir hizmet neferi olarak gördüğüm Fenerbahçe'mize bundan sonra başarı dolu yıllar diliyor, konumum ne olursa olsun kulübümün emrinde olacağımın ve hizmet etmeye devam edeceğimin bilinmesini istiyorum."

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