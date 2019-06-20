Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe yıldız oyuncuyu transfer etti! /20 Haziran 2019 19:40

Fenerbahçe yıldız oyuncuyu transfer etti!

Fenerbahçe Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.

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Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal’ın kadroda mutlaka olmasını istediği Roma’nın tecrübeli sol beki Aleksandar Kolarov ile anlaşmaya vardı.

Sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler Sırp futbolcu Kolarov’u İstanbul’a davet etti…

Bu sabah saat 10.30’da İstanbul’a gelerek Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy ile bir görüşme gerçekleştiren Kolarov, sarı lacivertlilerin 2+1 yıllık teklifini kabul etti. Roma ile 1 sezon daha sözleşmesi olan Sırp futbolcunun bonservisi için henüz net bir rakam belirtilmiyor.

Roma’da geçen sezon 43 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu 9 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.
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