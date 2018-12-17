Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA ligindeki rakipleri belli oldu

Türkiye'yi temsil eden ve seribaşı olmayan takımlardan Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit St. Petersburg; Galatasaray ise Portekiz'in Benfica takımlarıyla eşleşti.
İlk maçlar İstanbul'da, rövanş karşılaşmaları ise deplasmanda oynanacak.
Son 16 tur maçları 14 ve 21 Şubat'ta oynanacak ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk maçları farklı tarihlerde oynamaları bekleniyor.
Diğer eşleşmeler ise şöyle:
Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb
Club Brugge-Salzburg
Rapid Wien-Inter
Slavia Prag-Genk
Krasnodar-Bayer Leverkusen
Zürich-Napoli
Malmö-Chelsea
Shakhtar Donetsk- Eintracht Frankfurt
Celtic-Valencia
Rennes-Real Betis
Olympiakos-Dinamo Kiev
Lazio-Sevilla
Sporting Lizbon-Villarreal
Bate Borisov-Arsenal
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta, Çeyrek final karşılaşmaları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacak.
Final karşılaşması ise 29 Mayıs Çarşamba günü Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşme: Liverpool-Bayern Münih
Öte yandan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turu kuraları da Nyon'da çekildi.
Geçen yılın finalisti ve İngiltere Premier Ligi lideri Liverpool, Almanya'da Bundesliga'da son 5 yılın şampiyonu Bayern Münih'le eşleşti.
Eşleşmeler şöyle:
Schalke 04-Manchester City
Atletico Madrid-Juventus
Manchester United-Paris St. Germain
Tottenham-Borussia Dortmund
Lyon-Barcelona
Roma-Porto
Ajax-Real Madrid
Liverpool-Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 12-13-19-20 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 5-6-12-13 Mart'ta oynanacak.
Çeyrek final maçlarının tarihleri 9-10-16-17 Nisan.
Yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise 30 Nisan, 1 Mayıs, 7 Mayıs ve 8 Mayıs.
Şampiyonlar Ligi finali ise 1 Haziran Cumartesi günü Atletico Madrid'in geçen yıl açılan stadyumu Wanda Metropolitano'da oynanacak.